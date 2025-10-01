Reuters: Россия вновь не согласовала продажу Райффайзенбанка

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в очередной раз попыталась продать свой российский бизнес, но сделка была заблокирована российскими властями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Москва заинтересована в сохранении Райффайзенбанка как важного финансового канала в Европу. Кремль опасается, что продажа доли российскому инвестору может спровоцировать новые западные санкции против банка.

С 2022 года RBI безуспешно пытается вывести из России прибыль в размере около семи миллиардов евро — сделать это можно только с одобрения властей. При этом Райффайзенбанк остаётся крупнейшим банком в стране, не попавшим под санкции, и продолжает играть ключевую роль в расчётах с Европой.

Тем временем сама австрийская группа испытывает растущее давление со стороны США и ЕС, требующих свернуть её деятельность в России на фоне продолжающейся российской агрессии в отношении Украины.

Украинские власти вносили банк в список "спонсоров войны". Правовых последствий попадание в список нет.