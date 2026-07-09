Reuters: Саратовский НПЗ приостановил работу после атаки дронов

Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников, которая произошла 8 июля. Об этом пишет Reuters со ссылкой источники.

По данным собеседников агентства, в результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Отмечается, что это единственная подобная установка на предприятии.

Ранее на этой неделе работу также приостановил Омский НПЗ, крупнейший в России. По данным собеседников Reuters, в результате атаки дронов была повреждена установка первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-10), на которую приходится около 38% мощности завода. Еще одна установка (ЭЛОУ-АВТ-11), обеспечивающая 37% мощности, также была остановлена из-за повреждений некоторых соединительных каналов.