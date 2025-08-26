Reuters: США и России негласно обсудили ряд сделок по энергетике

Российские и американские правительственные чиновники негласно обсудили несколько сделок в сфере энергетики, когда в августе встречались в рамках переговоров по достижению мира в Украине. Об этом во вторник пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждения.

По словам собеседников агентства, сделки были предложены в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на прекращение огня в Украине, а Вашингтон смог ослабить санкции против российского руководства.

Как отметили три источника Reuters, официальные лица обсудили, в частности, возможность возвращения компании Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1". Они также подняли вопрос о возможности покупки Россией американского оборудования для проектов по производству сжиженного природного газа. Речь идёт, к примеру, о попавшем под санкции проекте "Арктик СПГ-2".

Ещё один вариант возможных договорённостей заключается в покупке США у России атомных ледоколов, о чём Reuters сообщало ранее.

Переговоры состоялись во время визита в Москву в первой половине августа спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который провёл встречи с российским президентом Владимиром Путиным и его представителем по инвестициям Кириллом Дмитриевым. Сделки также, как отмечается, коротко обсуждались в ходе российско-американского саммита на Аляске 15 августа.

"Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами в целях проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне", - заявил представитель Белого дома в ответ на вопросы о сделках. В администрации Трампа добавили, что дальнейшее публичное обсуждение темы не отвечает национальным интересам.

Представитель Кирилла Дмитриева от комментариев отказался. Такая же реакция на запрос агентства была у Exxon Mobil. "Роснефть" и "Новатэк" на запросы о комментариях не ответили.

Президент США Дональд Трамп, который не раз заявлял о готовности содействовать скорейшему завершению войны России против Украины, после саммита на Аляске предпринимает активные усилия для организации личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Москва заявляет, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но лишь когда их встрече будут соответствовать все условия.

Глава МИД России Сергей Лавров не раз за последние дни повторил позицию Москвы в её сомнениях о легитимности президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что в Украине в прошлом году не были проведены новые выборы главы государства. Украинская конституция не допускает проведение голосования в условиях военных действий.

Владимир Зеленский считает, что Россия сейчас делает всё для того, чтобы его переговоры с Владимиром Путиным не состоялись. "Они пытаются уйти от необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать войну. Они продолжают массированные атаки на Украину и очень жёсткие наступления на фронте", - подчёркивает украинский лидер.





Больше новостей Радио Свобода: