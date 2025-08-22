Президент России Владимир Путин на встрече с представителями атомной отрасли в Нижегородской области рассказал о переговорах на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, встреча прошла содержательно, а контакты между сторонами продолжаются, передает Reuters.

"Что касается наших отношений с Соединёнными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля, он все-таки замаячил", — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что в Арктике сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, и добавил, что российский "Новатэк" уже якобы работает в регионе, в том числе на Аляске. Других подробностей российский президент не привёл.

По словам Путина, Москва рассчитывает на перспективу заключения экономических соглашений с Вашингтоном, несмотря на отсутствие явного прогресса по украинскому вопросу на встрече с Трампом 15 августа.

После саммита Путина и Трампа в Анкоридже американские политические обозреватели обратили внимание, что после переговоров Путин создал условия, которые позволяют ему выиграть время и заставить Вашингтон отложить меры, способные нанести сильный удар по российской экономике. Такие меры, действительно, готовились.

Во многом это стало возможным потому, что Путин умело воспользовался любовью Трампа к красивым шоу и отвел угрозу санкций в обозримом будущем.

