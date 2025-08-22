Дональд Трамп пообещал "очень важное решение" по России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели определится с позицией по России и Украине.

"Я думаю, через две недели я пойму отношение России и, честно говоря, Украины. Нужны двое. Я думаю, я приму решение, что мы будем делать. И это будет очень важное решение. Будь то масштабные санкции, масштабные тарифы, или и то, и другое. Или не буду ничего делать и скажу "это ваша война", — сказал Трамп в Белом доме во время встречи с президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Трамп отметил, что хотел бы лично участвовать в возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но признал, что "многие считают, что она ни к чему не приведет".

По данным Politico, Трамп не намерен давить на Москву в переговорах, считая, что именно Киев, зависимый от западной помощи, должен пойти на уступки и согласиться на сделку, вероятно, на условиях России.

Издание отмечает, что президент США может быстро потерять интерес к процессу, если не увидит прогресса. Отдельной трудностью названы переговоры о гарантиях безопасности, включая вопрос размещения смешанных контингентов иностранных войск на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, который давно призывает к проведению двусторонних переговорах с Путиным, утверждает, что Москва "делает всё", чтобы саммит не состоялся.

Кроме того, Трамп показал Инфантино фотографию с Путиным с их переговоров на Аляске и допустил приезд российского президента в Соединённые Штаты на чемпионат мира по футболу в 2026 году.

"Он может приехать, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много всего произойдет в ближайшие пару недель. Но я подумал, что это хорошая его фотография", — сказал Трамп.

Инфантино принёс в Белый дом кубок чемпионата мира по футболу. Трамп в шутку поинтересовался у главы ФИФА, может ли он оставить трофей себе. Президент США отметил, что кубок может украсить стену в Овальном кабинете.

Инфантино ответил, что кубок нужно будет отдать победителю чемпионата, а президент США может лишь подержать его.

Финальная часть чемпионата мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Россия отстранена от турниров ФИФА после 2022 года.

