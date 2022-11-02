Vitol: зимой экспорт российской нефти может упасть на 1 млн баррелей в сутки

С начала зимы экспорт нефти из России может сократиться на один миллион баррелей в сутки. Таким прогнозом поделился исполнительный директор крупнейшего в мире нефтяного трейдера Vitol Рассел Харди.

Сейчаc Россия ежедневно поставляет на мировой рынок около восьми миллионов баррелей нефти, из них 5,5 миллионов – по морю и 2,5 миллиона – по трубопроводу. Общая мощность глобального нефтяного рынка – 100 миллионов баррелей в день. Эти оценки приводит аналитик норвежского SEB Бьярне Шилдроп.

Согласно восьмому пакету санкций, принятому в ответ на российское вторжение в Украину, 5 декабря вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России в страны Евросоюза, США, Канаду и Японию. Также будет запрещено страховать и выгружать российскую нефть в портах других стран, если цена на неё превышает допустимую – так называемый потолок цен, который пока не установлен, но планируется в 63–64 доллара за баррель. Кремль уже заявил, что не будет продавать нефть по невыгодным для себя ценам. В результате Харди ожидает снижение экспорта российской нефти в диапазоне от 500 тысяч до одного миллиона баррелей в сутки.

Падение произойдёт, несмотря на вероятное использование Россией "тёмного флота". Харди предполагает, что после ужесточения санкций вырастет число перевалок нефти с одного корабля на другой в открытом море, что потенциально угрожает загрязнением вод. "Россия будет использовать свой флот небольших судов для переправки нефти на большие танкеры", – прогнозирует Харди.

По словам Шилдропа, сейчас "тёмный флот" оценивается примерно в 270 танкеров, многие из которых транспортируют санкционную иранскую и венесуэльскую нефть. Также большие танкеры есть у Индии и Китая, хотя неясно, позволят ли они России использовать свои судна без страховки, говорит Харди.

Шилдроп прогнозирует, что в начале следующего года среднемировая цена на нефть повысится до 115 долларов за баррель из-за перебоев с поставками из России. Сейчас нефть сорта Brent стоит около 95 долларов, а нефть российской марки Urals – менее 77 долларов.