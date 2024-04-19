В России ужесточают ограничения на выезд чиновников за рубеж

Для российских чиновников ужесточили правила выезда за границу из-за опасений ФСБ, что иностранные государства могут попытаться получить доступ к государственным секретам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой девять источников.

По словам собеседников агентства, требования различаются в отдельных госучреждениях в зависимости от уровня допуска к секретной информации и во многом "несколько хаотичны". Некоторым чиновникам запрещается посещать даже "дружественные" страны, которые не присоединились к санкциям против России в ответ на её вторжение в Украину. "Вообще никуда нельзя поехать, даже в Узбекистан или Беларусь на майские праздники. Поехать можно, только если есть разрешение", - сказал один из источников.

Основной причиной ужесточения ограничений, по словам собеседников агентства, стали опасения ФСБ, что российские чиновники при поездках за рубеж, "могут оказаться в ловушке и быть вынуждены выдать секреты, затрагивающую национальную безопасность ". Спецслужба также считает, что российских госслужащих могут задержать и затем экстрадировать на Запад или предложить сделку, которая подразумевает "разглашение секретов". Один из источников заявил, что ужесточить правила решили после задержания в Лондоне бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова в январе.

Собеседник Reuters в Госдуме сообщил, что депутатам запрещены любые поездки за границу, а их запросы на выезд отклоняются. "Я не могу поехать даже в Минск", - рассказал он. По словам другого источника, чиновникам министерства финансов запретили выезжать за границу, исключение делается только для рабочих поездок.