В России ужесточают ограничения на выезд чиновников за рубеж

Для российских чиновников ужесточили правила выезда за границу из-за опасений ФСБ, что иностранные государства могут попытаться получить доступ к государственным секретам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой девять источников.
По словам собеседников агентства, требования различаются в отдельных госучреждениях в зависимости от уровня допуска к секретной информации и во многом "несколько хаотичны". Некоторым чиновникам запрещается посещать даже "дружественные" страны, которые не присоединились к санкциям против России в ответ на её вторжение в Украину. "Вообще никуда нельзя поехать, даже в Узбекистан или Беларусь на майские праздники. Поехать можно, только если есть разрешение", - сказал один из источников.
Основной причиной ужесточения ограничений, по словам собеседников агентства, стали опасения ФСБ, что российские чиновники при поездках за рубеж, "могут оказаться в ловушке и быть вынуждены выдать секреты, затрагивающую национальную безопасность ". Спецслужба также считает, что российских госслужащих могут задержать и затем экстрадировать на Запад или предложить сделку, которая подразумевает "разглашение секретов". Один из источников заявил, что ужесточить правила решили после задержания в Лондоне бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова в январе.
Собеседник Reuters в Госдуме сообщил, что депутатам запрещены любые поездки за границу, а их запросы на выезд отклоняются. "Я не могу поехать даже в Минск", - рассказал он. По словам другого источника, чиновникам министерства финансов запретили выезжать за границу, исключение делается только для рабочих поездок.
- В марте 2023 года совместный проект "Настоящего времени" и Радио Свобода – "Система" – опубликовал расследование, в котором рассказывалось о случаях изъятия загранпаспортов у российских чиновников и сотрудников госкомпаний. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил существование "более строгих правил" зарубежных поездок, которые применяются к "конкретным служащим", добавив, что этой теме уделяется больше внимания "с начала специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине).
- В начале марта 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничений на выезд из России для бывших чиновников с допуском к государственной тайне. Принимать решение о том, кто из них может покидать пределы страны, а кто нет, будет специально созданная Межведомственная комиссия по защите гостайны. При этом президент России оставил за собой право вмешиваться в работу комиссии и менять её решения.
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