Бывший российский губернатор Севастополя в аннексированном Крыму пожаловался в британском суде на угрозу со стороны российских спецслужб. По словам защиты Дмитрия Овсянникова, он опасается за свою жизнь.

Овсянников обвинён в Британии в нарушении санкционного режима. Он освобождён под залог и должен жить в своём доме в Лондоне с браслетом слежения на ноге. Его защита, опираясь на возможную угрозу со стороны спецслужб, просила скрыть от общественности его место жительства.

Судья Тони Баумгартнер ему в этом отказал. Он заявил, что защита не привела подтверждающих угрозу со стороны спецслужб свидетельств. По его словам, если бы таковые появились, Овсянников был бы арестован, для его собственной безопасности, — сообщил из зала суда корреспондент российского государственного агентства ТАСС.

Овсянников был задержан в Лондоне в начале года. Он попал в санкционные списки ряда западных стран после того, как возглавил российскую администрацию в Севастополе. После ареста выяснилось, что у чиновника есть, кроме российского, паспорт гражданина Великобритании.

Кроме поста главы аннексированного города в 2017 — 2019 года, в России Овсянников занимал должность заместителя министра промышленности и торговли. В 2020 году он был снят с должности и уволен из правительства. Российское законодательство запрещает чиновникам владеть двойным гражданством.