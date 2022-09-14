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Режиссёра Русского театра в Эстонии уволили после поста о русофобии

Филипп Лось

Дирекция Русского театра в Эстонии уволила режиссера Филиппа Лося после его поста в соцсетях, где он критиковал отношение к россиянам в стране. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание со ссылкой на директора театра Светлану Янчек.

По её словам, своими высказываниями в социальных сетях Лось "наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии". При этом Янчек добавила, что Лося уволили не за его мнение, а за "оскорбительную для многих" форму, в которой оно было изложено.

В конце августа Лось сделал публикацию, в которой сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны. Он выразил мнение, что (цитата) "под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: „Фу!“", и предположил, что ситуация используется, чтобы "расквитаться за всё и растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации".

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт, прочитав пост, потребовал аннулировать контракт Лося с государственным Русским театром в Таллине и выдворить режиссёра из страны.

Лось занимал пост художественного руководителя Русского театра с 2017 года. Срок его контракта истёк 5 сентября, и он перешел на должность режиссера-постановщика. Он планировал поставить в этом сезоне два спектакля.

Он заявил, что будет оспаривать решение об увольнении в суде.

  • С 19 сентября Эстония полностью закроет въезд россиянам с шенгенскими визами, выданными в том числе и третьими странами. Сразу после начала войны в Украине Эстония прекратила выдавать россиянам туристические визы и ограничила выдачу видов на жительство.

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