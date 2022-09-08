Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с 19 сентября

Эстония с 19 сентября полностью ограничит пересечение сухопутной границы для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными, в том числе и третьими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Политическая воля Эстонии заключается в том, что с 00 часов 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", - сообщил Рейнсалу на пресс-конференции в Таллине.
"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!", — сообщил Рейнсалу.
Запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает тех, кто въезжает в ЕС по семейным и гуманитарным причинам.
Ранее страны Балтии подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу российских туристов "угрозой общественной безопасности".
На фоне российского военного вторжения в Украину граничащие с Россией страны потребовали от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов. Однако на встрече министров стран ЕС в Праге 1 сентября этого соглашения достичь не удалось, против выступили представители Западной Европы, в том числе Германия, Греция, Кипр, Португалия и Франция.
Вместо этого Евросоюз договорился отменить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Это может усложнить выдачу виз россиянам, кроме того, они подорожают в два раза.
Латвия, Литва, Финляндия и Эстония заявили тогда, что они рассмотрят запрет на въезд россиян в свои страны на национальном уровне.
Однако позже в Хельсинки отказались от этой идеи, заявив, что такие решения должны приниматься на уровне ЕС. При этом Финляндия значительно сократила количество выдаваемых виз россиянам.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.