РФ атаковала Днепр и Харьков, по Украине выпустили около 300 дронов

Российские военные в ночь на 17 мая атаковали Украину почти 300 беспилотниками, подавляющее большинство из них - 279 из 287 - удалось сбить, сообщили Воздушные силы ВСУ. Попадания есть в 8 местах. Независимых данных нет.

Об ударах сообщили власти Днепра и Харькова. В Днепре возникли пожары, три человека пострадали, сообщили местные власти. В Харькове также начались пожары, сгорели семь автомобилей, о пострадавших не сообщалось.

В Херсонской области за последние сутки в результате российских обстрелов и ударов дронами погибли 2 человека, пострадали более 10. Есть раненые также в Запорожской области.

13 и 14 мая Россия подвергла Украину массированному удару - за двое суток по стране выпустили более тысячи беспилотников и десятки ракет, атака продолжалась больше 24 часов. В Киеве при попадании в жилой дом погибли 24 человека. Украинские власти пообещали ответ. В ночь на 17 мая массированному налёту беспилотников подверглись Москва и Московская область. Исходя из официальных заявлений сторон, Украина в эту ночь выпустила по России почти в 2 раза больше беспилотников, чем Россия по Украине.