РФ выпустила по Украине более 500 дронов и ракет. Тысячи людей без света

Российские военные в ночь на 3 сентября нанесли массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, всего Россия запустила 502 беспилотника и 23 крылатые ракеты разных типов. Сообщается, что не удалось сбить три ракеты и 69 БПЛА.

Удары наносились по нескольким областям, как на востоке, так и на западе страны. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в результате атаки был повреждён объект гражданской критической инфраструктуры. Без света остались более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе.

В Кировоградской области под удар попали объекты железнодорожной инфраструктуры. Четыре железнодорожника ранены, задерживались более 20 поездов. В городе Знаменка Кировоградской области в результате российского удара пострадали пять человек. Повреждены жилые дома.

В городе Вышгород Киевской области после падения обломков в жилом районе возник пожар, о пострадавших не сообщались.

Под удар попали также Львовская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области, а также Луцк - центр Волынской области. По сообщениям местных властей, там горели промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия наносит "показательные удары", демонстрируя безнаказанность. Он вновь призвал партнёров Украины усилить давление на Россию, в первую очередь в экономической сфере.