RFS: украинский фотограф Максим Левин был убит российскими военными

Украинский фотограф Максим Левин и сопровождавший его украинский солдат Алексей Чернышов, чьи тела обнаружили в апреле в Киевской области, были убиты российскими военными – возможно, после допросов и пыток. К таким выводам в результате расследования пришла международная организация "Репортеры без границ".

Расследователи посетили лес, где были найдены тела Левина и Чернышова, проанализировали фотографии, сделанные украинской стороной, и изъятые вещественные доказательства. Они также осмотрели машину журналиста, на которой насчитали 14 пулевых отверстий.

По версии RFS, 13 марта Левин и Чернышов отправились на машине в лес. Они искали потерянный дрон, с которого Левин вел фотосъемку, и были замечены российскими военнослужащими.

Согласно одной из версий, российские военные могли принять Левина и Чернышова за украинских военных и открыть огонь. По другой версии, их могли сначала допросить – возможно, с применением пыток – а потом убить. После этого российские военные сожгли автомобиль и одно из тел.

На месте гибели журналиста были найдены следы пребывания российских военных: обертки от продуктов из армейского пайка и остатки пластиковой посуды, а также российские военные инструкции для артиллеристов. Остатки посуды еще могут содержать следы ДНК. Как предполагают RFS, исполнителями преступления могли быть служащие 106-й воздушно-десантной дивизии, которые на тот момент находились в этом районе. Все свои выводы и собранные улики "Репортеры без границ" передали Службе безопасности Украины, которая ведет свое расследование дела.