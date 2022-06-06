Украина: с начала российского вторжения погибли 32 журналиста

32 журналиста погибли в Украине с начала вторжения российских войск. Об этом сообщил в понедельник министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.



6 июня в Украине отмечается День журналиста. Обращаясь к своим подписчикам в телеграме, министр отметил, что журналисты, работающие сейчас в боевых условиях, воюют "на передовой информационного фронта".



"За 4 месяца полномасштабной войны мы потеряли 32 коллег, за последние восемь лет – еще больше. Вы герои. Ваша роль, ваша храбрость и преданность своему делу недооценены", – пишет Ткаченко.



30 мая под Северодонецком погиб журналист француской медиакомпании BFMTV Фредерик Леклер-Имхофф. Он снимал репортаж об эвакуации мирных жителей из Луганской области и попал под обстрел вместе с эвакуационным автобусом.

29 апреля в Киеве в результате российского обстрела погибла журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич: в её дом попала ракета. Также под обстрелами в Киеве 23 апреля погибла российская журналистка Оксана Баулина, выполнявшая редакционное задание The Insider.

13 марта в районе села Гута Межигорская под Киевом пропал без вести фотокорреспондент Макс Левин; его тело было найдено только в начале апреля. Многие журналисты были ранены, задержаны, подвергались жестокому обращению.

Литовский документалист Мантас Кведаровичюс, снявший в 2016 году фильм "Мариуполис", погиб 2 апреля при попытке покинуть Мариуполь, где он снимал новый документальный фильм – уже о войне; точные обстоятельства его смерти до сих пор неясны, по ряду утверждений, он был застрелен российскими военными.



Организация "Репортеры без границ", ведущая счёт жертвам и пострадавшим среди журналистов, уже подала несколько исков в Международный уголовный суд с требованием внести гибель журналистов на войне России против Украины в список военных преступлений.