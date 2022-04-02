В Киевской области погиб известный украинский фотограф Макс Левин

В Киевской области погиб известный украинский фотограф и документалист Макс Левин. Ему было 40 лет. Об этом сообщают украинские СМИ.

13 марта Левин отправился в район села Гута Межигорская, чтобы задокументировать последствия российского вторжения. Вскоре в этом районе возобновились боевые действия и связь с фотографом прервалась. Его тело нашли 1 апреля.

Левин работал с LB.UA, Reuters, Би-би-си, Associated Press и другими украинскими и международными СМИ. Его фото среди прочих публиковали The Wall Street Journal, The Moscow Time, Vatican news, Радио Свобода.

В середине марта под Киевом погиб один из ведущих журналистов американского телеканала Fox News, оператор и фотограф Пьер Закржевский. По данным МВД Украины, журналист мог попасть под миномётный или артиллерийский огонь российских войск. Независимо эта информация не подтверждена.

23 марта стало известно о гибели в Киеве журналистки российского издания The Insider Оксаны Баулиной. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.