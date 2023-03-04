Rheinmetall предложил построить танковый завод в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом глава компании Армин Паппергер рассказал газете Rheinische Post.

По словам бизнесмена, строительство завода обойдется примерно в 200 миллионов евро и его можно будет защитить средствами ПВО от налетов российской авиации. Как утверждает Паппергер, завод сможет производить до 400 танков типа "Пантера KF51" в год.

Бизнесмен назвал переговоры с Украиной "многообещающими" и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшие два месяца.

"Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков. Даже если Германия отдаст все 300 танков "Леопард 2", имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", – считает Паппергер. Он полагает, что война в Украине будет продолжаться, "вероятно, еще годы".

"Западные союзники посылают достаточно оружия, чтобы Украина могла защищаться, но у украинцев сегодня не хватает техники, чтобы полностью отвоевать свою территорию", – заявил Паппергер.