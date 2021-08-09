Рига рассматривает введение ЧС на латвийско-белорусской границе

Глава МВД Латвии предложила правительству ввести чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе. По словам Марии Голубевой, такое решение необходимо для защиты латвийских и внешних границ Евросоюза от нелегальных мигрантов.
В случае принятия решения режим чрезвычайной ситуации введут в ряде приграничных районов Латвии. Пограничники смогут задерживать мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.
За последние три дня на латвийско-белорусской границе были задержаны более 200 нелегальных мигрантов.
Ранее режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью ввели власти Литвы после того, как стороны белорусской границы в республику проникли больше четырёх тысяч человек – преимущественно беженцев из Ирака.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведёт таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Минск обвинения отвергает.
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