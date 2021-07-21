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Литва сможет задерживать негегальных мигрантов на полгода

Мигранты их Камеруна в лагере для беженцев в Литве, июль 2021 года

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, инициированному из-за кризиса с нелегальными мигрантами, пишет Delfi.

Поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней и лишают навсегда просителей убежища права обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Кроме того, просителя убежища могут задержать на срок до шести месяцев и ограничить в праве покидать место поселения, если он прибыл в Литву незаконно в условиях военного положения и чрезвычайной ситуации.

Науседа признал, что документ имеет недочёты с точки зрения прав человека. При этом, по словам президента, лучше иметь такой закон, чем не иметь нормативного документа на фоне чрезвычайной ситуации с мигрантами на литовско-белорусской границе.

  • Летом Литва сообщила о резком увеличении числа беженцев, которые бегут в ЕС через белорусскую территорию. Большинство мигрантов приехали в Минск из Турции и Ирака. Агентство Евросоюза по пограничной охране Frontex разместило миссию на литовско-белорусской границе.
  • Евросоюз утверждает, что структуры, которые участвуют в организации потоков мигрантов и переправке нелегалов, пользуются покровительством белорусских властей. По мнению литовского правительства, Минск использует беженцев как средство политического давления на ЕС из-за введённых санкций против режима Александра Лукашенко.
  • По словам Лукашенко, если ЕС вводит санкции, он не имеет права требовать защищать его интересы.

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