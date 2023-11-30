Рикошетом по Би-би-си. Андрей Остальский – о беспристрастности

В соцсетях и в британской прессе – шторм, и в его эпицентре корпорация Би-би-си. Со всех сторон звучат тяжкие обвинения, даже проклятия в ее адрес. За что? За ее "откровенно произраильскую позицию" с одной стороны, и за "беззастенчивую поддержку" палестинцев и даже "выгораживание террористов ХАМАС" – с другой.

Но как такое может быть одновременно? В спорте нельзя, физически невозможно, подыгрывать обеим хоккейным командам или обоим бойцам на ринге. Но политика и война совсем не спорт, и там действуют совсем другие законы.

Своей кульминации шторм достиг в последних числах ноября, когда выяснилось, что руководство Би-би-си "настоятельно не рекомендовало" своим сотрудникам принимать участие в лондонской демонстрации против антисемитизма. Правда, оказалось, что никакой специальной запретительной директивы в корпорации не издавалось, но сотрудникам, работающим в отделах новостей и текущих событий, а также старшим менеджерам, обратившимся за разрешением на участие в марше, было сказано, что они должны придерживаться действующего положения (BBC Guidelines). Согласно этому документу, такие сотрудники не должны участвовать в публичных демонстрациях или собраниях "по спорным вопросам". То же самое относилось и к многочисленным пропалестинским демонстрациям, проходившим в Лондоне и других городах практически каждую неделю. В них тоже журналистам рекомендовали не участвовать. И в обоих случаях многие из них хладнокровно нарушили запреты и маршировали в колоннах демонстрантов. Никакой охоты на ведьм, никакого расследования с целью выявить и наказать нарушителей в Би-би-си не было, и все же осталось большое число недовольных.

Газета "Таймс" цитирует несколько источников внутри вещательной корпорации, убеждённых в том, что марш против антисемитизма не должен считаться спорным.

"Один из авторитетных продюсеров Би-би-си заявил, что корпорация ошибается, считая, что ее беспристрастность может быть поставлена под угрозу, если разрешить сотрудникам участвовать в марше против расизма… Антисемитизм – это не то же самое, что открытая политическая поддержка палестинцев… Вы можете возражать против политических позиций и реакций Израиля, но воскрешать антисемитские тропы и ненависть к евреям – это совершенно иное дело", – добавил сотрудник, которого цитирует газета. Разумеется, придерживающиеся противоположных взглядов считают, что, напротив, участие в пропалестинских маршах – святое дело поддержки мира и справедливости. А вот под маркой борьбы против антисемитизма возможно проповедовать ненависть к палестинцам и мусульманам.

общество расколото практически пополам

Но в других публикациях и особенно в соцсетях критики Би-би-си идут куда дальше. Достаточно распространенную точку зрения выразил бывший директор телевидения Би-би-си Дэнни Коэн, который в статье в газете Telegraph писал об "институциональных линиях разлома, которые свидетельствуют о предвзятости и глубоко укоренившихся предрассудках".

Особый упор он сделал на отказе корпорации именовать хамасовцев "террористами". Правда, под двойным давлением – правительства и значительной части общественного мнения – руководство Би-би-си в конце концов сдалось. Никаких больше "боевиков", отныне и впредь их будут именовать "членами запрещенной террористической организации". "Этого слишком мало, и это случилось слишком поздно", – прокомментировал это решение Дэнни Коэн.

некоторые сотрудники даже якобы плачут в туалетах, а внештатники отказываются от работы

Тем временем многие журналисты Би-би-си, наоборот, обвиняют свою корпорацию "в слишком мягком отношении к Израилю" и в "обесчеловечивании" палестинских мирных жителей, из-за чего некоторые сотрудники даже якобы плачут в туалетах, а внештатники отказываются от работы, теряя в заработке. Генеральному директору Тиму Дэви было отправлено электронное письмо, в котором излагались опасения, что Би-би-си "считает жизни израильтян более ценными, чем жизни палестинцев".

Руководители Би-би-си организовали встречи с сотрудниками из еврейской, палестинской и арабской общин, чтобы выслушать их опасения. Но никакой общеприемлемой позиции выработать так и не удалось, все остались недовольны. Один из инсайдеров сказал, что Би-би-си "загоняет себя в угол". "То, что сделал ХАМАС, было ужасно, и никто не оправдывает этих действий, но настроение многих людей в здании таково, что мы не обеспечиваем правильное освещение событий", – сказал в интервью "Таймс" один из присутствовавших на встрече журналистов.

Официальные представители Би-би-си подчеркивают, что корпорация без всяких экивоков и оговорок считает антисемитизм "отвратительным явлением". Один из нынешних директоров Би-би-си Родри Талфан Дэвис признал на встрече с представителями еврейской общины Великобритании, что журналисты корпорации нередко ошибались при освещении событий. Важнее всего уметь признавать и исправлять свои ошибки, сказал он. Но при этом предположил, что "падение доверия к Би-би-си среди тех, кто пострадал во время войны, было неизбежным… Люди очень сильно переживают, страстно веря, что именно их взгляд на мир правильный, и когда вещатели пытаются представить различные точки зрения, им приходится непросто… Во времена поляризации Би-би-си становится громоотводом". Аудитория, впрочем, встретила его выступление враждебным улюлюканием. Но, учитывая кровожадность ХАМАС и многократный рост антисемитских преступлений в Британии, трудно винить этих людей в неспособности понять иные точки зрения.

По разным оценкам, от 60 до 100 тысяч человек участвовали в том самом марше против антисемитизма в воскресенье 24 ноября. По описаниям участников, "ни один из собравшихся не пожелал палестинцам и мусульманам ничего, кроме мира и процветания. Не было ни ненавистнических песнопений, ни призывов к насилию, ни расизма". Этим эта манифестация отличалась от предшествовавшей ей пропалестинской демонстрации, в колонны которой затесалось немало пылающих ненавистью – не только к Израилю, но и к евреям вообще. Но надо отметить, что она была в три раза более многолюдной (около 300 тысяч). И конечно, же, большинство ее участников тоже не хотели ничего, кроме мира и процветания, но считали при этом, что надо в первую очередь защитить палестинское мирное население хотя бы потому, что Израиль несоразмерно сильнее в военном отношении. Старое британское свойство – сочувствовать более слабому в любой битве (underdog). Но что, если этот самый "слабый" заявляет о стремлении уничтожить "сильного", как только тот остановит свое наступление? И как быть с тем неприятным фактом, что рядом с желающими только добра, мира и справедливости, оказываются злобствующие антисемиты? Как пишет в редакционной статье газета "Таймс", "многие из присутствующих на этих маршах либерально настроенных людей пришли бы в ужас от мысли, что в повседневной жизни они моли бы оскорбить человека по признаку расы, пола или инвалидности. Но они были готовы оказаться рядом с плакатами, изображающими Израиль в виде змеи, опоясывающей земной шар, или как "кукловода – вдохновителя всех зол". Старая добрая нацистская пропаганда живет и здравствует в начале XXI века. Протесты против действий Израиля в Газе как будто предоставляют алиби для ее леденящего душу возрождения".

С антисемитизмом, в какие бы одежды он ни рядился, не может быть примирения. Но это не значит, что пропалестинские демонстрации должны быть запрещены или беспощадно разогнаны, как, судя по всему, считают их противники. Или продукция Би-би-си подвергнута цензуре с тем, чтобы запретить корпорации сообщать о критике действий Израиля в Газе.

Опрос среди читателей газеты "Таймс" показал: 53 процента осуждали "беззубую" позицию Би-би-си, но ненамного меньше – 47 процентов опрошенных – готовы были поддержать корпорацию в том, что она поначалу отказывалась называть хамасовцев террористами. Можно не сомневаться, что в левой Guardian результат был бы наверняка обратным – большинство высказалось бы в поддержку этой позиции Би-би-си. Оказывается, тысячи полученных Би-би-си жалоб на освещение ближневосточных событий разделились почти поровну между теми, кто утверждает, что освещение конфликта было предвзятым по отношению к Израилю, и теми, кто говорит, что оно было предвзятым по отношению к палестинцам. Ясно, что общество расколото практически пополам.

Би-би-си – не единственный важнейший британский институт, оказавшийся под огнем жесткой критики. Суэлла Браверман, до недавнего времени занимавшая пост министра внутренних дел, обрушилась на лондонскую полицию, обвинив стражей порядка в потворствовании "маршам ненависти" – так она называла пропалестинские демонстрации. Что привело, впрочем, к ее увольнению.

И правительство, и главная оппозиционная Лейбористская партия (или, по крайней мере, ее руководство) заняли совершенно однозначную позицию в поддержку Израиля. Но не только многие рядовые члены партии, но и значительная часть, чуть ли не треть, лейбористской фракции в Палате общин недовольна этой "однозначностью". Несколько видных деятелей теневого кабинета ушли в отставку в знак протеста против позиции лидера Кира Стармера, а мусульманская община, раньше в подавляющем большинстве голосовавшая именно за лейбористов, грозит теперь отказать им в поддержке. Тем временем опросы показывают следующий расклад: британцы в возрасте 18–34 лет чаще хотят, чтобы правительство Великобритании поддерживало палестинцев (23%), чем израильтян (7%). Тем временем 22% британцев в возрасте 55–75 лет выступает за поддержку Израиля, а поддержать палестинцев предлагают лишь 4% в этой возрастной группе.

Общество опасно поляризовано. Есть множество исключений, но нельзя тем не менее не заметить тенденцию: британцы леволиберальных взглядов склонны в своем большинстве более критически относиться к действиям израильской армии, считая их несоразмерно жестокими по отношению к мирному населению. А правые – тверже и однозначнее поддерживают Израиль и не хотят даже слышать аргументы несогласных с их точкой зрения. Впрочем, обе стороны проявляют яростную нетерпимость к взглядам друг друга. Триггером такого раздора в британском обществе стали именно последние события на Ближнем Востоке, но на самом деле линии разлома образовались уже давно. Судя по всему, примерно по ним же проходили разлады и яростные споры и о Брекзите, и об отношении к правительству Бориса Джонсона, и о политике, определяющей будущее страны. Характерно, что и брекзитеры, и их противники в предшествовавшие референдуму дни точно также регулярно и яростно обвиняли Би-би-си в предвзятости в пользу другой стороны.

Проработав около 15 лет на Би-би-си, я не понаслышке знаю, как остро и болезненно всегда стоял вопрос об освещении арабо-израильских конфликтов среди журналистов. Долгое время господствовал точка зрения: раз нас ругают обе стороны конфликта, обвиняя в предвзятости, то это означает, что мы нашли "золотую середину" и на самом деле беспристрастны и хорошо делаем свою работу. Но прекрасно помню день, когда один из директоров Всемирной службы откровенно сформулировал то, что просилось на язык у многих: а может, мы зря обольщаемся? Может, мы как раз что-то неправильно делаем, коли не умеем угодить никому, коли большинство с разных сторон на нас сердится?

Но только вот беда: с тех пор рецепт нахождения той самой "золотой середины" так и не найден. Подозреваю, что его вообще не существует. И вот уже Джон Симпсон, знаменитый корреспондент и международный редактор Би-би-си, пишет, что потерял за последний месяц много друзей – за то, что пытался защитить родную корпорацию и объяснить, как искренне ее журналисты пытаются быть честными, беспристрастными и профессиональными в своей работе. И я из своих источников знаю: это достаточно типичная и грустная история. Снова, как во времена референдума, рушатся дружбы, а иногда и семьи. Это болезненная проблема не только для Би-би-си, но и для всей Британии.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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