По ту сторону добра и зла. Андрей Мальгин – об идеологии ООН

Все жизни одинаково важны. Это бесспорно. Но не вытекает ли из этой простой мысли необходимость поставить знак равенства между добром и злом? Наверное, нет. Но именно это делают многие правозащитные организации. Например, Amnesty International. Ее глава Аньес Калламар уже после 7 октября выступила с резким заявлением, осудив "израильскую систему апартеида против всех палестинцев".

Я уже не говорю о многочисленных ооновских конторах. Для профессиональных правозащитников жизнь агрессора, выполняющего преступные приказы или же ослепленного человеконенавистнической пропагандой, столь же важна, как жизнь его жертвы. Защищаясь от насильника, не забудь, что ты не должен нанести ему вред. Это краеугольный принцип международной правозащиты.

Ведь все жизни одинаково важны!

Не так давно в ООН возник Совет по правам человека. До 2006 года его не было. И все эти годы Совет занимается исключительно Израилем (судя по количеству докладов и резолюций). Конечно, приятно, что Российскую Федерацию в марте прошлого года из Совета исключили (решением Генеральной ассамблеи ООН), но что там сейчас делают Куба, Китай, Боливия, Эритрея, Сомали, Судан и т.д.? Избрали, ничего не попишешь. В этих странах ведь все хорошо с правами человека.

ХАМАС построил на эти деньги подземный город-крепость, а его лидеры стали долларовыми миллиардерами

Или вот свежий скандал с "председательством Ирана в Совете по правам человека ООН". На самом деле Иран должен был председательствовать на 15-м Социальном форуме Совета ООН по правам человека два дня – 2 и 3 ноября. На это обратила внимание неправительственная организация UN Watch, базирующаяся в Женеве, и подняла шум. Все решили, что теперь в ООН главным по правам человека будет Иран. На самом деле Иран даже не входит в состав Совета по правам человека (47 стран). Решение о том, что председательствовать на ноябрьском форуме будет представитель Ирана, принял единолично то ли председатель Совета по правам человека Вацлав Балек, то ли верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк, сейчас уже не разберешься. В любом случае это не было сделано в рамках "ротации", как объясняли российские СМИ. То есть не стоял Иран в очереди, и вот его очередь подошла. В конце концов, можно было бы поставить в очередь на 2023 год, но никакой очереди и не было.

Не знаю, насколько успешен был запланированный форум. На сайте Совета по правам человека о нем ни слова. Иранские СМИ пишут, что прошел с большим успехом, было 60 участников. Можно представить, какую картину мирового противостояния добра и зла нарисовал председательствующий, каких докладчиков пригласил и так далее.

Гибнут ли в Газе мирные палестинцы под израильскими бомбами? Несомненно, гибнут. Были ли жертвы среди мирного населения, когда российские ракеты прилетали по городам Украины? Конечно, были. И этого для правозащитников достаточно. Значит, Израиль занимается "коллективным наказанием", а Украина размещает военные цели посреди жилых массивов. Но дальше логическая цепочка обрывается. Им важно последнее звено. А что же привело к этим ужасам, даже не обсуждается. В лучшем случае скороговоркой скажут о "вине двух сторон".

Вот в Париже под эгидой ООН прошла на днях международная конференция по Газе. Ее участники (цитирую сайт ООН) "обратились ко всем сторонам конфликта с настоятельным призывом соблюдать международное гуманитарное право, так как боевые действия уже привели к огромному числу жертв среди гражданского населения". Конференцию организовало БАПОР – Агентство ООН по делам палестинских беженцев. Глава БАПОР Филипп Лаззарини обратил внимание участников форума на "душераздирающую" участь детей Газы, которых он видел на прошлой неделе "умоляющими о куске хлеба и глотке воды".

Читаем дальше ооновский пресс-релиз: "Жесткое ограничение поставок продовольствия, воды и медикаментов представляет собой коллективное наказание, предупредил глава БАПОР, что, по его словам, является нарушением международного права". По видеосвязи на конференции выступил генсек ООН Антониу Гутерриш: "В Газу начала поступать жизненно необходимая помощь, но давайте посмотрим правде в глаза: это капля в море. Потребности огромны. Мы должны активизировать наши усилия для поддержки и защиты гражданского населения в секторе. Я настоятельно прошу о вашей поддержке". И далее он обратился к международному сообществу с призывом срочно выделить дополнительно 1,2 миллиарда долларов для Газы.

В последние годы БАПОР получал от ООН для помощи палестинцам 1,6 миллиарда долларов ежегодно. При этом весь бюджет ООН составлял 3,0 миллиарда (а в следующем году ООН планирует израсходовать 3,3 млрд). То есть на все остальное человечество, на все другие ооновские программы, включая борьбу с голодом и здравоохранение, в последние годы оставалась половина, а то и меньше.

Сейчас мы примерно представляем, куда ушли эти деньги. ХАМАС построил на них не имеющий аналогов подземный город-крепость, вооружился до зубов, а его лидеры, живущие в благополучных странах, стали долларовыми миллиардерами. В напечатанных на ооновские деньги учебниках, по которым учатся палестинские дети в построенных ООН в Газе школах, содержатся открытые антисемитские призывы. В апреле 2021 года Европарламент даже принял резолюцию, в которой признал, что учебники, которые БАПОР привез в Газу, распространяют ненависть и идеи насилия. Изменилось ли что-нибудь в 2022 или 2023 году? Ничего! Как текли ооновские денежки в карман ХАМАС, так и продолжали течь в самый последний период. Теперь, видите ли, понадобилось больше.

Надо ли прекращать международную помощь палестинцам? Конечно, нет.

Ведь все жизни одинаково важны.

Но надо отделить от этого потока злодеев. Для этого правозащитникам следует научиться отличать добро от зла.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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