Война онлайн. Как Китай играет за ХАМАС и против Израиля и США в интернете

Новая война на Ближнем Востоке между Израилем и группировкой ХАМАС, признанной террористической в США, ЕС и других странах, во многом превращается в мировую онлайн-войну фейковых новостей и фальсификаций. Помимо России и Ирана, в нее втягивается и Китай. При этом главной задачей Пекина, очевидно, остается использование своих СМИ и основных мировых соцсетей для подрыва позиций США – главного союзника Израиля и при этом главного противника КНР.

Москва и Пекин, продолжающие стратегическое сближение, в первую очередь на почве давно объединяющего их противостояния с Вашингтоном, судя по данным международных исследовательских институтов и правительственных агентств США, Великобритании, ФРГ и других западных стран, стремятся всячески использовать новый конфликт на Ближнем Востоке для того, чтобы везде, где можно, подорвать позиции как Соединенных Штатов, так и Израиля.

На этой неделе в Пекине и Москве последовательно побывала расширенная делегация министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), обсуждавшая с главами МИДов КНР и России войну на Ближнем Востоке. Как сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И исламская делегация искала поддержки Пекина, как утверждается, в деле защиты гражданского населения сектора Газа и поиска справедливого разрешения конфликта. Ван И на этой встрече заявил: "Мы всегда твердо защищали законные права и интересы арабских и исламских стран, и мы всегда твердо поддерживали справедливое дело палестинского народа в борьбе с Израилем по восстановлению его законных национальных прав и интересов".

Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США (Global Engagement Center), целью которого является борьба с пропагандой и дезинформацией иностранных автократий и тоталитарных государств, в последние недели несколько раз подробно описал масштабные кампании России и Китая по формированию в своих интересах антиизраильской и антиамериканской информационной среды. По мнению американских дипломатов, поток онлайн-пропаганды и дезинформации в сети сегодня велик как никогда ранее, что является отражением геополитического разделения мира. Особое внимание в последнем докладе уделено таким усилиям КНР. При этом еще за неделю до нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября Госдепартамент США предупредил в очередном релизе, что Китай использует "методы обмана и манипулирования", чтобы влиять на мировое общественное мнение – в пользу своего мировоззрения и внешнеполитической доктрины.

С самого начала войны между ХАМАС и Израилем КНР изображала себя нейтральным миротворцем, в то время как его официальные лица, СМИ и китайские провластные блогеры, давно обладающие огромным влиянием на немалую часть глобальной аудитории, изображают Соединенные Штаты "трусливым поджигателем войны", уже потерпевшим "стратегическую неудачу на Ближнем Востоке".

Такая позиция ясно проявилась уже через день после начала конфликта, в первом же большом официальном заявлении китайского МИДа, в котором Пекин нисколько не осудил ХАМАС. После начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС все китайские руководители, начиная с самого председателя КНР и генсека ЦК КПК Си Цзиньпина, говорили не столько о жертвах с обеих сторон конфликта, сколько подчеркивали необходимость создания независимого палестинского государства.

"Действия Израиля в ответ на вторжение боевиков ХАМАС зашли крайне далеко и полностью выходят за рамки самообороны". Такое заявление уже 15 октября, через неделю после атаки на Израиль, сделал министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как отмечает Би-би-си, ни для кого не секрет, что "Китай открыто симпатизирует палестинцам, причем эти симпатии восходят еще к основателю Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуну, который поставлял палестинцам оружие в рамках поддержки, как это называлось, "национально-освободительных" движений по всему миру. Мао даже как-то сравнил Израиль с Тайванем (обоих поддерживают США), назвав их "базами западного империализма".

Британский аналитический центр "Институт стратегического диалога" (ISD) подчеркивает, что хотя мотивы поддерживать ХАМАС, а не Израиль, у Китая, России, а также и у Ирана очень разные, все они продвигают одни и те же идеи и темы с самого начала этой войны. По словам экспертов ISD, Пекин, Москва и Тегеран не просто оказывают моральную поддержку ХАМАС, но также проводят явные и тайные информационные кампании, чтобы усиливать позиции друг друга и расширять глобальный охват своих медиакампаний на самых разных платформах и на многих языках.

Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол месяц назад вообще прямо заявил, что к вторжению боевиков ХАМАС в Израиль причастны Россия, Китай и Иран. "Представители ХАМАС находились в Москве непосредственно перед своим жестоким вторжением в Израиль. Факт заключается в следующем: Россия, Китай и Иран соучаствуют в этом и работают на подрыв партнеров и интересов США во всем мире", – написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Твиттер), добавив: "Китай и Россия хотят, чтобы их нарратив был таким: "Мы помогаем палестинцам и арабским странам в борьбе против оккупанта Израиля и против сверхдержавы США".

Западные чиновники и эксперты, отслеживающие дезинформацию в интернете, говорят, что поражены тем, как быстро и широко распространяются в сети призывы и послания группировки ХАМАС. Разумеется, многое объясняется в первую очередь крайней болезненностью и напряженностью всей темы противостояния на Ближнем Востоке и невероятным обилием фото и видео со сценами насилия, снятыми практически в реальном времени, которые непрерывно вбрасываются в медиапространство. Но важно и то, что в основном в сеть попадают кадры, сделанные боевиками ХАМАС и отражающие их видение войны, а также то, что этому процессу всячески способствуют, как выясняется, обширные сети интернет-ботов и официальные интернет-аккаунты, принадлежащие правительствам и государственным СМИ в КНР (а также в России и Иране).

Любая активность в интернете в КНР находится под контролем сверхбыстрых и сверхбдительных цензоров, особенно когда дело доходит до тем, которые Коммунистическая партия Китая считает "деликатными". Любые "подозрительные" сообщения и комментарии удаляются там в течение нескольких минут. Все, что может быть сочтено "антикитайским", скорее всего, будет запрещено, начиная от контента, нарушающего представления конкретного цензора о морали и нравственности, и заканчивая всем, что, по мнению китайских властей, хоть малейшим образом противоречит "глобальным интересам КНР". Китайское правительство наняло десятки тысяч людей на общенациональном, провинциальном и местном уровнях для тотальной слежки за всеми электронными сообщениями и онлайн-контентом, особенно в китайской соцсети Sina Weibo.

Однако дезинформацию, поддерживающую линию партии, оставляют в покое или даже активно пропагандируют – что сейчас хорошо заметно в том, как в КНР освещается война Израиля и группировки ХАМАС. Примечательно, что в последние годы, еще до начала нынешней войны, в китайском интернете стала преобладать антиизраильская и просто антисемитская риторика – отчасти из-за тесных связей Израиля с США и Западом. Сегодня же даже официальные государственные СМИ Китая, обвиняющие США в "поджигании войны на Ближнем Востоке", уже открыто не стесняются стереотипно рассуждать о "еврейском контроле над американской внешней политикой".

Издание The New York Times приводит сразу несколько таких примеров. Один из телеканалов Центрального телевидения Китая, CCTV-4, недавно инициировал в сети Weibo общественную дискуссию на тему "как евреи контролируют непропорционально большое количество богатства США". Очень многие ответы на этой странице изобилуют антисемитскими стереотипами и комментариями, преуменьшающими ужасы Холокоста. China Daily, китайская государственная ежедневная общественно-политическая газета на английском языке, опубликовала редакционную статью, в которой заявила, что Соединенные Штаты находятся на "неправильной стороне истории в секторе Газа", а Вашингтон "усугубляет конфликт, слепо поддерживая Израиль". Шэнь И, весьма известный профессор Фуданьского университета и эксперт в области международных отношений, сравнил действия Израиля в секторе Газа с нападениями на европейские страны гитлеровской Германии. Ху Сицзинь, влиятельный комментатор и бывший главный редактор общенационального китайского таблоида "Хуаньцю шибао", написал в нескольких китайских социальных сетях: "О, успокойся уже, Израиль. Я боюсь, что ты скоро уничтожишь всю Землю из космоса". А еще один влиятельный проправительственный блогер, имеющий почти 3 миллиона подписчиков, написал в сети Weibo, что группировку ХАМАС следует называть лишь "организацией национального сопротивления". А также обвинил Израиль в том, что тот сам является "одной большой террористической организацией".

Очевидно, что КНР проводит свою информационную кампанию на Ближнем Востоке, как почти всегда, руководствуясь очень практическими интересами. Почти половина импортируемых Китаем энергоносителей поступает к нему с Ближнего Востока, из арабских монархий Персидского залива, и Пекину вовсе не нужно, чтобы из-за нынешних событий эти поставки так или иначе оказались под угрозой. Для этого ему нужно продолжать производить хорошее впечатление на арабские страны.

Не менее важны Пекину страны региона, и их торговые и логистические коридоры, для его глобального проекта "Один пояс – один путь", в последние годы переживающего застой (если не кризис) по очень многим причинам, начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая войной России в Украине. Теперь он оказался под ударом и из-за войны Израиля с ХАМАС. На Ближнем Востоке Китай, после явного успеха его посреднических усилий в примирении Ирана и Саудовской Аравии, теперь вообще намерен играть роль главного миротворца и переговорщика, попутно оттесняя с привычного им первого места Соединенные Штаты – которые он продолжает критиковать за "попытки продлить свою гегемонию в регионе".

При этом, как отмечает Би-би-си, выражая солидарность со странами с мусульманским большинством и выступая против оккупации Израилем палестинских территорий, Пекин по-прежнему нарушает права своего собственного более чем 40-миллионного мусульманского населения – в первую очередь уйгуров, в геноциде которых обвиняют КНР постоянно.

На днях международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что власти Китая продолжают систематически закрывают и разрушают мечети в северной и северо-западной частях страны. Это часть политики по "китаизации" регионов, где живут представители разных этнических и религиозных групп.

Курс на "китаизацию" был провозглашён Си Цзиньпином еще в 2016 году. В 2018 году КПК приняла резолюцию о "консолидации" мечетей. В ней указано, что число молельных домов должно быть уменьшено, а новые не должны строиться. HRW указывает, что с момента принятия резолюции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где наиболее высоко число мусульман, были закрыты или уничтожены две трети всех мечетей. Со зданий ещё открытых мечетей власти удаляют купола и минареты, внутри их закрывают необходимые для молитвы залы для омовения и убирают кафедры для проповедников. Также в них устанавливают камеры видеонаблюдения. Это, по словам правозащитников, позволяет выследить в среде прихожан тех, кому запрещено посещать мечети: членов КПК и несовершеннолетних.

Однако сейчас лидеры мусульманского мира, отвлеченные более тревожными событиями и заинтересованные в хороших отношениях с Пекином не менее, чем он – в отношениях с ними, очевидно, стараются всего этого не замечать.