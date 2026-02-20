РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для сервисов "пробива"

Роскомнадзор утверждает, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "пробива" нелегально распространять персональные данные россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве рассказали, что с 2022 года администрация мессенджера удалила 8358 сервисов "пробива", в 2026 году по требованию регулятора еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако, по утверждению регулятора, "принципиально ситуация не меняется", так как "появляются новые боты для поиска личных данных".

"Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов "пробива", прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации", – заявили в РКН.

Telegram пока не комментировал заявление Роскомнадзора.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в мессенджере. По его утверждению, полученные данные используются в рамках ведения боевых действий против российской армии. В Telegram заявили, что "утверждение российского правительства о взломе нашего шифрования – это преднамеренная выдумка".