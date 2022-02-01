РКН требует от СМИ удалить публикации по расследованиям Навального

Несколько российских СМИ получили уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить материалы, написанные по расследованиям команды Навального. Об этом сообщает телеканал "Дождь" (признан СМИ-"иноагетом"), получивший уведомления ведомства в ночь на 1 февраля.

Роскомнадзор потребовал от "Дождя" удалить с сайта шесть материалов, опубликованных по расследованиям сторонников Алексея Навального с 2017 по 2020 год. Среди них новость о расследовании о предполагаемых незаконных доходах и недвижимости бывшего премьера Дмитрия Медведева и пересказ фильма "Он вам не Димон", новости о пентхаусе тёзки жены депутата Леонида Слуцкого, квартире главы "Ростеха" Сергея Чемезова на Манежной площади, недвижимости семьи главы Татарстана и дачах главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

В уведомлениях цитируется требование Генпрокуратуры от 28 января 2022 года, согласно которому, публикации распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России по закону о противодействии экстремистской деятельности. Телеканал должен в течение суток сообщить регулятору об удалении материалов. "Дождь" принял решение снять публикации с сайта.

Радиостанция "Эхо Москвы" получила 34 уведомления с требованием снять материалы по расследованиям Навального, признанное СМИ-"иноагентом" издание "Медуза" - 17 уведомлений, Znak.com - 13 уведомлений, "Свободные новости" - 9 . От "Свободных новостей", в частности, потребовали удалить материал про "дворец Путина" под Геленджиком.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш назвала требования Роскомнадзора цензурой. "Абсолютно беспримесное откровенное зло, которому все возмущаются, читая о нём в учебниках истории. А теперь всё это в реальности на наших глазах", - написала соратница Навального в твиттере.

Ранее Роскомнадзор также потребовал от нескольких СМИ, включая "Медузу", "Дождь" , The Bell и Znak.com, удалить десятки материалов о расследованиях закрытых ОМ, "МБХ медиа" и "Проекта" (признан нежелательной организацией). Все издания были связаны с Михаилом Ходорковским, но, по их утверждениям, не получали финансирования от его компаний, признанных нежелательными в России.