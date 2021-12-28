"Коммерсантъ" удалил статью о Хуснуллине по требованию РКН

Издательский дом "Коммерсантъ" удалил опубликованную в марте прошлого года статью об активах семьи вице-премьера Марата Хуснуллина на 3,2 миллиарда рублей. Этого требовал Роскомнадзор. Об этом сообщает само издание.

Новость в "Коммерсанте" была написана по публикации издания "Открытые медиа", которое было ликвидировано в августе после блокировки его сайта. Издание обвинили в связях с нежелательными организациями, "Открытые медиа" это отрицали.

Роскомнадзор потребовал "незамедлительно" удалить публикацию в "Коммерсанте", так как в ней содержалась "информация иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Название этой организации ведомство не уточняет, но вероятнее всего, речь идёт об "Открытой России" Михаила Ходорковского.

Ранее Роскомнадзор также потребовал от нескольких СМИ, включая "Медузу", "Дождь" (оба издания признаны СМИ-"иноагентами"), The Bell и Znak.com, удалить десятки материалов о расследованиях закрытых ОМ, "МБХ медиа" и "Проекта" (признан нежелательной организацией). Все издания были связаны с Михаилом Ходорковским, но, по их утверждениям, не получали финансирования от его компаний, признанных нежелательными в России.

Одна из статей, которую Роскомнадзор требовал удалить, была о продаже главой ВТБ Наилей Аскер-заде участка на Рублевке стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Указ Роскомнадзора вызвал так называемый "эффект Стрейзанд" в соцсетях, где многие пользователи пообещали не вспоминать, что "Аскер-заде продала участок на Рублевке за 2,8 миллиарда рублей".