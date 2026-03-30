РКН требует удалить материалы о его проблемах с блокировками

Роскомнадзор потребовал от издания "Осторожно, новости" удалить пост в его телеграм-канале, в котором пересказывалась статья Forbes о том, что у ведомства возникли сложности с блокировками сайтов. Об этом сообщило само издание. О том, что ведомство рассылает зарегистрированным в его реестре телеграм-каналам такие письма, сообщил также канал ATEO Breaking.

Материал был опубликован на сайте Forbes 19 марта. В нём утверждалось, что установленные в сетях операторов устройства, которые фильтруют трафик (ТСПУ), перегружены, и Роскомнадзор не может обеспечить блокировки в полном объёме.

В письме, направленном "Осторожно, новости", Роскомнадзор пишет, что в посте обнаружены "материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ", и, как обычно бывает в подобных случаях, потребовало удалить публикацию в течение суток. При этом в "Осторожно, новости" отметили, что редакция перед публикацией своего материала 19 марта обращалась к Роскомнадзору за комментарием, и в ведомстве ответили, заявив, что информация Forbes не соответствует действительности. "Мы написали об этом. Не помогло", — отмечает редакция. В результате "Осторожно, новости" удалили пост , при этом оригинальный материал по-прежнему доступен на сайте Forbes.

ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) устанавливаются на сетях всех операторов связи, они фильтруют интернет-трафик, блокируют и "замедляют" ресурсы. Обслуживанием оборудования и программного обеспечения занимаются подконтрольные Роскомнадзору службы.

Мощность узлов ТСПУ не одинаковая, отмечает сотрудник департамента информационной безопасности одной из компаний, поэтому если какие-то из них не справляются с трафиком, то используется режим bypass (с англ. "обход"), когда трафик идет напрямую, без фильтрации. Такая ситуация, как сообщал "Коммерсант", произошла в ночь с 22 на 23 марта (уже после публикации Forbes и опровержений Роскомнадзора), когда многие заблокированные ресурсы в России начали открываться: система не справилась с большим объемом трафика из-за введения новых правил фильтрации.