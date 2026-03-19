Forbes: Роскомнадзор не справляется с блокировкой запрещенных сайтов

Роскомнадзор не справляется с блокировкой запрещенных ресурсов из-за перегруженности технических средств для фильтрации трафика, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Собеседник издания в одном из операторов фиксированной связи рассказал, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками, а заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными. "Причина, почему ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов", – рассказал один из источников.

Источник в магистральном операторе подтвердил журналистам, что ведомству не хватает пропускной способности, чтобы заблокировать все запрещенные ресурсы.

ТСПУ устанавливаются на сетях всех операторов связи, они фильтруют интернет-трафик, блокируют и "замедляют" ресурсы. Обслуживанием оборудования и программного обеспечения занимаются подконтрольные Роскомнадзору службы.

Мощность узлов ТСПУ не одинаковая, отмечает сотрудник департамента информационной безопасности одной из компаний, поэтому если какие-то из них не справляются с трафиком, то используется режим bypass (с англ. "обход"), когда трафик идет напрямую, без фильтрации.

Партнер Comnews Research Леонид Кони считает, что временная доступность заблокированных ресурсов может быть связана с переброской всех ресурсов ТСПУ на "замедление" Telegram. Однако источник издания на телекоммуникационном рынке говорит, что ТСПУ перегружает не столько блокировка мессенджера, сколько использование встроенного прокси, который, по его словам, "генерирует много мусорного трафика" отличающегося от трафика Telegram.

С конца прошлой недели пользователи Telegram в России начали жаловаться на работу мессенджера. Глава "Общества защиты интернета" Михаил Климарев говорил, что 15-16 марта его доступность упала до 80%. Утром 19 марта он сообщил, что доступность сохраняется на примерно таком же уровне "плюс-минус погрешность в пять процентных пункта", передаёт Настоящее время.