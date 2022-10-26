Родные мобилизованных рассказали о бедственном положении на фронте 

Жители города Серов Свердловской области записали видеообращение к руководству вооружённых сил РФ, в котором рассказали о бедственном положении своих родных, попавших в российскую армию в рамках объявленной мобилизации и отправленных на фронт в Украину под город Лиман Донецкой области.

По словам жителей, обращение которых опубликовал телеграм-канал SOTA, мобилизованные сначала были направлены в пункт подготовки в город Миллерово Ростовской области, а оттуда - на войну, причём до поездки на фронт их всего два раза водили на стрельбище, и больше к боевым действиям никак не готовили.

Уже на передовой, как утверждают родственники мобилизованных, солдаты столкнулись с нехваткой еды и воды (её, по словам одного из авторов обращения, выдают раз в двое суток по полтора литра на двух человек), оружия и техники. Со слов жителей Серова, у бригады мобилизованных есть всего один танк, который не на ходу, в то время как бригада подвергается регулярным ракетным обстрелам и несёт потери. Убитых, если верить сказанному в обращении, командование с поля боя не забирает - солдатам приходится закапывать их на месте гибели.

Отдельно родственники мобилизованных отмечают, что всю "гуманитарную" помощь, которая приходит в часть, отбирают офицеры. При этом авторы обращения требуют не вернуть своих близких, а "принять меры" и обеспечить снабжение.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны пройти соответствующую подготовку.

Правозащитники регулярно сообщают о нарушении властями объявленных правил мобилизации, и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.

В СМИ регулярно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины. Их счёт идёт уже на десятки. Иногда между призывом по мобилизации и сообщением о гибели проходит меньше трёх недель. Путин, когда его спросили об этом, сказал, что сроки подготовки в тылу перед отправкой на фронт составляют от пяти до десяти дней, а дальнейшая подготовка проводится уже в зоне боевых действий.