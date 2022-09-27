Рогозин может стать полпредом Путина в аннексированных областях Украины

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать полномочным представителем президента в Крымском федеральном округе, куда после референдумов о присоединении могут войти территории Украины, которые Кремль планирует аннексировать. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Другой собеседник издания, близкий к Администрации президента, заявил, что решение о назначении Рогозина может быть принято в ближайшие дни. В Кремле собираются создать еще один федеральный округ из-за "непростой ситуации" вокруг голосования. Возглавить новую структуру должен "политический тяжеловес", считаю в Кремле.

В июле, после отставки Рогозина из Роскосмоса, источник газеты "Ведомости" уже предполагал, что чиновник может быть назначен курировать Донбасс. "Медуза" писала, что он будет делать это на должности в Администрации президента. Газета "Московский комсомолец", без указания источников, сообщила, что чиновник может занять руководящий пост на одной из занятых Россией или пророссийскими сепаратистами территорий Украины.

Сообщается, что Рогозин готов получить новую должность, но члены его команды, которые работают в Роскосмосе, не готовятся к переезду.