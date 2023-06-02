Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области снова отменён

Власти Калужской области отменили в этом году проведение рок-фестиваля "Нашествие". Он будет перенесён на следующий год. Решение региональных властей объясняется соображениями безопасности и тем, что сейчас "не то время".
Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своём телеграм-канале, что отмену фестиваля он согласовал как с местными жителями, так и с представителями правоохранительных органов. Он объявил, что следующее "Нашествие" состоится в 2024 году, и место его проведения тоже будет изменено.
Организаторы фестиваля уточнили, что он переносится на 26-28 июля 2024 года и состоится в окрестностях деревни Аристово Боровского района.
По сообщению издания The Insider, сомнения в безопасности проведения рок-фестиваля могли быть связаны с тем, что в последнее время на территории Калужской области были зафиксированы падения дронов. Утром 2 июня неопознанный объект упал в Кировском районе Калужской области, заявил губернатор Шапша. 1 июня Baza сообщала, что в области был сбит беспилотник. По предварительным данным, обломки упали вблизи населенного пункта Товарково, на месте происшествия образовалась воронка. Пострадавших не было.
- "Нашествие" - крупнейший в России фестиваль русской рок-музыки. Он был основан радиостанцией "Наше радио" и впервые прошёл в 1999 году. Фестиваль длится несколько дней и проходит под открытым небом. Ежегодно он собирал от 100 до 200 тысяч слушателей.
- В последний раз "Нашествие" прошло в 2019 году. Затем его отменяли из-за пандемии коронавируса и несогласия региональных властей. В 2023 году планировалось возродить мероприятие и провести его с 4 по 6 августа этого года.
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