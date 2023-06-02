Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области снова отменён

Власти Калужской области отменили в этом году проведение рок-фестиваля "Нашествие". Он будет перенесён на следующий год. Решение региональных властей объясняется соображениями безопасности и тем, что сейчас "не то время".

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своём телеграм-канале, что отмену фестиваля он согласовал как с местными жителями, так и с представителями правоохранительных органов. Он объявил, что следующее "Нашествие" состоится в 2024 году, и место его проведения тоже будет изменено.

Организаторы фестиваля уточнили, что он переносится на 26-28 июля 2024 года и состоится в окрестностях деревни Аристово Боровского района.

По сообщению издания The Insider, сомнения в безопасности проведения рок-фестиваля могли быть связаны с тем, что в последнее время на территории Калужской области были зафиксированы падения дронов. Утром 2 июня неопознанный объект упал в Кировском районе Калужской области, заявил губернатор Шапша. 1 июня Baza сообщала, что в области был сбит беспилотник. По предварительным данным, обломки упали вблизи населенного пункта Товарково, на месте происшествия образовалась воронка. Пострадавших не было.