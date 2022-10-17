Константин Кинчев выступил в защиту музыкантов - противников войны 

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев выступил в защиту коллег, заявлявших о своём неприятии военной агрессии в отношении Украины. Сам Кинчев ранее неоднократно выступал в защиту действий российской армии.

"Мы с Юлианычем (лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. – Прим. РС) были и остаемся старыми приятелями, - сказал Кинчев в эфире радиостанции "Комсомольская правда". - Добрые приятельские отношения - это и есть правда жизни. А мировоззренческие разногласия на эту правду влиять никак не могут. Я с глубоким уважением и любовью отношусь и к Макаревичу, и к Гребенщикову, и к Шевчуку. Они, на мой взгляд, для России сделали и делают значительно больше, чем все эти государственные шестёрки, тявкающие по команде "фас" с экранов телевизоров. И Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук - это тот культурный слой, который множит мощь и величие России. А привластные пиджаки только ослабляют и рушат эту мощь в своей перманентной подковерной грызне и злобе ко всем, кто думает иначе".

После полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины десятки известных российских музыкантов выступили против войны. В результате большинство из них столкнулись с отменой концертов в России. Ряд музыкантов уехали из страны, в частности Борис Гребенщиков - в Лондон, Андрей Макаревич - в Израиль, другая часть подверглась преследованию со стороны властей. Рэпер Оксимирон был признан "иностранным агентом", а лидер и основатель группы ДДТ Юрий Шевчук был оштрафован на 50 тысяч рублей по обвинению в дискредитации действий российской армии.

В июле стало известно, что концертные агентства стали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические и антивоенные заявления со сцены. Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.