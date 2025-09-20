Роман Алёхин: моё "иноагентство" инициировал Хинштейн

Объявленный в России "иностранным агентом" Z-блогер, бывший помощник губернатора Курской области Роман Алёхин написал в социальных сетях, что "склоняется к версии", что его "иноагентство инициировал губернатор Курской области".

Обязанности главы региона сейчас исполняет Александр Хинштейн. Его предшественник Алексей Смирнов находится под следствием по делам о взятках и мошенничестве при строительстве оборонительных укреплений на границе с Украиной. Предшественник Смирнова Роман Старовойт застрелился из наградного пистолета в день публикации указа о его увольнении с поста министра транспорта России.

"Такие инструменты как иноагентство, не говоря уже про уголовное преследование, размываются и становятся не федеральными, а местечковыми. То есть, их уже может применять губернатор для того, кто осмелился даже на легкую конструктивную критику действий властей. Хотя, у меня даже и не критика была, а больше - предложения. Но и это сегодня в Курской области под запретом", - поделился своей печалью Роман Алёхин, предложив богу "рассудить моральный аспект", а "реальные дела" оценить народу и "тому, кто может это сделать в государстве на более высоком уровне".

"Иноагент - это слишком острое оружие, чтобы им могли распоряжаться губернаторы для решения своих личных проблем в регионе", - считает новый российский "иностранный агент".

Российское законодательство об "иностранных агентах" позволяет Министерству юстиции включать в реестр "иноагентов" физические и юридические лица без решения суда. Согласно принятым поправкам к первоначальной версии закона, в этот реестр можно попасть, даже не получая иностранное финансирование, а находясь "под иностранным влиянием". Критерии, по которым определяется "иностранное влияние", крайне размыты.

Выпуск новостей Радио Свобода:



