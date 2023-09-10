"Росатом" ведёт переговоры о создании климатической капсулы для "Троицы"

Государственная Третьяковская галерея обратилась к госкорпорации "Росатом" с предложением создать климатическую капсулу для хранения иконы Андрея Рублева "Троица".

Эксперты музея, в котором с 1929 года находилась "Троица", убеждены, что такая капсула является обязательным условием для размещения иконы в Троице-Сергиевой лавре.

По данным издания РБК, в настоящее время "Росатом" и Третьяковская галерея ведут переговоры. Корпорация ждёт полное техническое задание от представителей музея.

В мае президент России Владимир Путин распорядился передать одну из самых известных русских икон "Троица", написанную в XV веке Андреем Рублёвым, на хранение из Третьяковской галереи в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Резко против этого выступили музейное сообщество и ряд российских учёных. По их мнению, хранение иконы вне музейного пространства, без присмотра специалистов и необходимых температруно-влажностных условий содержания, приведёт к её разрушению.

Участники заседания комиссии по реставрации в Третьяковской галерее и вовсе заявили, что перенос иконы невозможен из-за её нестабильного состояния. После этого патриарх Кирилл снял с должности и запретил в служении председателя совета РПЦ по искусству протоиерея Леонида Калинина, участвовавшего в заседании и подписавшего протокол с решением.

В июне "Троица" была перевезена из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя по просьбе РПЦ - чтобы верующие смогли поклониться ей на праздник преподобного Сергия Радонежского.

Позже икону передали во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря. Решение о том, необходима ли "Троице" реставрация, будет принято на заседании расширенного реставрационного совета. Его дата пока не объявлена.