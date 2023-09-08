Эрмитаж передал РПЦ серебряную раку мощей Александра Невского

Государственный Эрмитаж 8 сентября передал в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге серебряную гробницу, в которой хранились мощи святого благоверного князя Александра Невского. Сами мощи были переданы Церкви в 1989 году, но с 2000 года верующие требовали вернуть и гробницу – выдающееся произведение искусства, хранившееся в Эрмитаже более 100 лет. Министерство культуры издало приказ о передаче реликвии РПЦ в мае 2023 года.

Как сообщают в Эрмитаже, передача памятника была согласована Минкультом и Патриархом Московским и всея Руси. Он будет находиться в Александро-Невской Лавре по договору временного хранения на 49 лет с возможностью продления. При этом реликвия остаётся частью Музейного фонда России, и ответственность за её сохранность будет по-прежнему нести Эрмитаж.

Серебряная рака, в которой ранее хранились мощи святого, была сделана ювелирами в 1742 году и состоит из нескольких частей. Общий вес произведения – около полутора тонн. Оно было реквизировано из Лавры в 1922 году и с тех пор хранилось в музее.

Сотрудники Музея городской скульптуры, ранее занимавшего часть помещений Лавры, предупреждали, что состояние здания вызывает вопросы о возможности установки там настолько тяжёлого экспоната из-за слабости деревянных перекрытий.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский также признал, что памятник нуждается в особых условиях хранения. "Раз людям это нужно, мы приняли решение передать комплекс гробницы церкви. Нам важно, чтобы этот памятник был в хорошем состоянии, был доступен людям и выполнял свои функции. Однако эта вещь очень хрупкая. В договоре прописан целый набор правил, которые должны соблюдаться. Идёт ежедневный мониторинг состояния памятника. Каждый день ко мне на стол будет ложиться информация, мы просто расширяем свое выставочное пространство", – отметил он.