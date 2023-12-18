Росфинмониторинг внёс писателя Акунина в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внёс писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

В реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, физических лиц вносят по запросу государственных органов в том случае, если эти люди были осуждены за преступления террористической или экстремистской направленности или подозреваются в них, или же если их наказали за финансирование терроризма в административном порядке. В список включён, например, оппозиционер Алексей Навальный и его соратники. О возбуждении уголовного дела в отношении Акунина не сообщалось.

Внесение лица в список означает, что банки должны заморозить его счета.

Акунин живёт за границей и активно выступает против российского вторжения в Украину.

На прошлой неделе одно из крупнейших российских издательств АСТ заявило о том, что "приостановило" распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. В заявлении от имени гендиректора издательства Павла Гришкова говорится, что некие "публичные заявления писателей" "вызвали широкий общественный резонанс" и "требуют правовой оценки". До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, говорится в сообщении АСТ. Кроме того, книги Акунина и Быкова сняли с продажи в ряде книжных магазинов и торговых сетей.

Под "публичными заявлениями", по всей вероятности, имеются в виду реплики Акунина и Быкова о войне в их недавних беседах с прокремлёвскими пранкерами Лексусом и Вованом (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов). Пранкеры говорили с писателями, выдавая себя за украинских чиновников. В беседах с ними Быков и Акунин подтвердили свою антивоенную позицию, выразили поддержку Украине и осудили российские власти. Многочисленные прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы после публикации фрагментов разговоров обвинили писателей в "предательстве".

Быков написал в фейсбуке о разговоре: "Повторил только то, что говорю всегда". Акунин также отметил, что "говорил то же, что говорит и пишет публично", в частности о том, что "считает действия российской армии преступными".

Расследовательский проект "Система" в понедельник сообщил, что ЕС может включить в 12-й пакет санкций против России санкции в отношении Росфинмониторинга и его главы.