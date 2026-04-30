ФСБ отчиталась о двух задержанных по подозрению в акциях против РКН

Российские силовые структуры сообщили в четверг о задержании двух человек, подозреваемых в "акциях устрашения" против сотрудников Роскомнадзора.

"Задержаны двое жителей московского региона.(...) По заданию куратора указанные лица 28 апреля провели акции устрашения по адресам проживания четырёх руководителей Роскомнадзора", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ. В спецслужбе утверждают, что задержанные были завербованы "украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах".

В Следственном комитете в связи с этими задержаниями заявили о возбуждении дела по статья о хулиганстве. Один из подозреваемых, по данным следствия, несовершеннолетний. Подозреваемые в акциях против руководства РКН "разместили на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета", сказала представитель СК Светлана Петренко.

Комментарии украинской стороны на обвинения не приводятся.

На прошлой неделе ФСБ сообщала о задержании в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле семи человек, готовивших теракт в отношении руководства Роскомнадзора. Один из подозреваемых, оказавший, как утверждается, вооружённое сопротивление, был при задержании застрелен. Спецслужба утверждает, что это был руководитель группы 2004 года рождения. После этого на связь перестали выходить четверо участников сообщества "Алый лебедь", подававших заявки на акцию против интернет-цензуры, пишет "Медиазона". Впоследствии стало известно, что одна из них, София Чепик, оказалась среди подозреваемых по делу о теракте, отмечают "Важные истории".

В более чем 10 городах России в феврале и марте 2026 года планировались митинги против ограничения работы Telegram, однако власти отказывали под разными предлогами. В марте в Москве полиция задержала трех администраторов телеграм-чата "Алый лебедь", где обсуждался возможный митинг на Болотной площади против блокировок в интернете.








