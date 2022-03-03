Политика умолчания, дезинформации и пропаганды характерна при освещении военных действий для аудитории внутри России. В эфирах телеканалов войну называют "спецоперацией" и утверждают, что украинцы "радостно встречают" оккупантов. А от неподконтрольных властям немногочисленных российских медиа, пытающихся сбалансированно освещать события, Роскомнадзор потребовал удалить якобы "недостоверную информацию" о войне с Украиной и вообще запрещает употреблять слово "война".

1 марта Роскомнадзор заблокировал сайты телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы", которая также была отключена от эфира. Ведомство сделало это по требованию Генпрокуратуры, которая обвинила издания в публикации ложных сведений о действиях российской армии в Украине. Некоторые журналисты "Дождя" также стали получать угрозы и решили временно покинуть Россию.

Таким образом, граждане России ограничены в доступе к правде. Место обычных журналистов в последние дни занимают российские публичные фигуры. Некоторые из них фактически становятся локальными СМИ, рассказывая об ударах российской армии и призывая россиян выходить на улицы и протестовать. Радио Свобода в этой статье рассказывает о системном надзоре над информацией, российской информационной политике и настроениях в России.

С первого дня нападения России на Украину о событиях под необходимым Кремлю углом в российских СМИ говорят определенные лица. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и сам российский президент Владимир Путин. Сообщают о якобы "успешной спецоперации в Донбассе", "самозащите России", "нацистах" и "геноциде" в Украине, а еще придумывают "бандеромобили".

Есть ли у россиян возможность узнать, что происходит в Украине на самом деле? Если они смотрят и читают только государственные телеканалы и сайты – то нет. Роскомнадзор обязал СМИ писать о войне с Украиной "только по официальным российским источникам".

Остаются социальные сети. Там украинцы демонстрируют россиянам разрушительные последствия нападения вооруженных сил РФ и призывают их не ограничиваться выражением соболезнований, а выходить на улицы и публично заявлять несогласие с политикой их президента (например, здесь и здесь ).

"Меня здесь не нужно освобождать, – пишет в фейсбуке основатель IT-компании Netpeak Software. – Здесь я и так свободен. Сегодня вам придётся решить одну из важнейших задач в вашей жизни – поддерживать кровопролитие и многочисленные смерти; или всё-таки выявить свою четкую гражданскую позицию и выступить против войны, не опасаясь, что вас осудят".

"Граждане России, вы можете остановить эту катастрофу. И ваши аргументы о "страшно" в одно место, – пишет журналистка Севгиль Мусаева. – Выходите на улицы... Иначе вы – соучастники этого безумия".

Первые протесты в Москве начались еще 20 февраля на фоне сообщений официальных лиц США о предстоящем вторжении России. В это время речь шла о малочисленных пикетах, преимущественно одиночных, в Москве и Саратове.

В первый день вторжения, 24 февраля, акции протеста против войны с Украиной прошли уже в десятках городов России. Самые крупные – в Москве и Петербурге, в них приняли участие несколько тысяч человек. Эти акции не были согласованы с властями. В тот день, по данным "ОВД-Инфо" (сайт группы правозащитников, внесен в реестр иноагентов), по всей России задержали более 1700 человек.

Протесты время от времени продолжаются в разных городах России и поныне. По состоянию на 2 марта – 6835 задержанных протестующих.

В Москве на днях возбудили уголовное дело против водителя, заехавшего на Пушкинскую площадь города на машине с надписями "Народ, вставай!" и "Это война" (видео здесь).

Сквозь призму Кремля

В России информацию об активности пользователей социальных сетей аккумулирует Информационно-аналитическая система "Призма". Отчеты об их настроениях, призывах, тенденциях в Кремле получают именно благодаря ей. Как отмечают разработчики этой системы, "Призма" обеспечивает информационно-аналитическую поддержку власти якобы для "комплексной безопасности". На сайте организации называется ее официальная цель – "повышение эффективности процессов управления в субъекте РФ на основе применения современных информационно-аналитических технологий для поддержки принятия решений".

Можно предположить, что власти используют этот государственный ресурс, чтобы отслеживать тех, кто не поддерживает так называемую "спецоперацию России на Украине".

Украинская разведка перехватила документ с пометкой "для высшего руководства РФ" (он есть в распоряжении журналистов Радио Свобода). В нем отдельное внимание уделяется конкретному событию – какие российские артисты выступили "против" войны и "за" мирные переговоры.

Анализ "Призмы" показал, что у аудитории это вызывает значительный интерес. Согласно отчету, это был второй информационный повод дня. Первый звучал так: "В. Путин выступил с экстренным обращением и сообщил о специальной военной операции на Донбассе". Как сказано в документе, истории о деятелях, которые высказываются против войны, постили и комментировали ненамного меньше, чем факт объявления Путиным войны. Несмотря на то, что "в его распространении участвовали практически все российские СМИ и соцмедиа".

"Разрыв в показателе SI – сумма репостов, ругательств и комментариев – между этими информационными поводами существенно меньше: 2,2 млн против 2,6 млн. Это свидетельствует о том, что антивоенные выступления лидеров общественного мнения заинтересовали широкую аудиторию и вызвали у нее отзыв", – отмечают аналитики.

Российские политтехнологи выделили топ-10 антивоенных постов. Начиная от обращения певца Сергея Лазарева (охват 4,7 млн) до сообщения от блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой (охват 19,2 млн).

Согласно отчету, российская аудитория в 300 млн отождествляет властные высказывания "специальная военная операция" с "войной", то есть попытка благодаря лексике изменить отношение к происходящему не работает.

В том же документе аналитики отмечают, что пользователи соцсетей в комментариях под критическими постами российских публичных деятелей настроены "преимущественно негативно по отношению к российским властям". Специалисты выделили несколько ключевых тенденций: проявление солидарности с украинским народом, протест против войны, нейтральные пацифистские лозунги ("мы за мир"), обвинения в решении войны в адрес российского руководства ("чаще всего – лично президента В.Путина"), а также утверждение, что война не нужна обоим народам, и призывы к лидерам общественного мнения организовать публичную кампанию против войны.

"Комментарии, обвиняющие в происходящем украинское руководство и выражающие поддержку действиям российского государства, встречаются значительно реже. Основная тематическая линия в таких реакциях – обвинение "звезд" в игнорировании проблем населения Донбасса", – говорится в отчете.

Кто эти российские лидеры общественного мнения, так беспокоящие Кремль? В отчете "Призмы" приведен поименный список:

Продюсер Александр Роднянский (Instagram), блогер Илья Варламов (Telegram, Youtube), певец Борис Гребенщиков (Instagram), юморист Александр Гудков (Instagram), шахматист Ян Непомнящий (Twitter), актриса Варвара Шмыкова (Instagram), певец Виктор Салтыков (Instagram), актриса Ксения Алферова (Instagram), режиссер Илья Найшуллер (Instagram), футболист ФК "Динамо" Федор Смолов (Instagram), певец Сергей Лазарев (Instagram), блогер Ксения Дукалис (Twitter), режиссер Рената Литвинова (Instagram), певица Земфира Рамазанова (Instagram), тревел-блогер Антон Птушкин (Instagram), певец Валерий Меладзе (Instagram), телеведущий Иван Ургант (Instagram), певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) (Instagram), певица Дарья Шиханова (Дора, Instagram), юморист Максим Галкин (Instagram), режиссер Кантемир Балагов (Instagram), журналист Леонид Парфенов (Twitter), телеведущая Анастасия Ивлеева (Instagram), актриса Чулпан Хаматова (Instagram), телеведущая Екатерина Варнава (Instagram), техно-блогер Валентин Петухов (Wylsacom), тренер ФК ЦСКА Василий Березуцкий (Instagram), певица Манижа Сангин (Manizha) (Instagram), певица Сара Шор (Жасмин) (Instagram), певица Мария Зайцева (Instagram), певица Светлана Лобода (Instagram), певец Тимур Юнусов (Тимати, Instagram), журналист Ксения Собчак (Telegram), музыкант Мирон Федоров (Oxxxymiron, Instagram), политолог Екатерина Шульман (Facebook), актриса Екатерина Шпица (Instagram), режиссер Нателла Крапивина (Instagram), спортивный журналист Игорь Рабинер (Telegram), спортивный журналист Василий Уткин (Telegram), блогер Юрий Дудь (Instagram), главный редактор "Новой газеты", обладатель Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (Telegram), писатель Михаил Зыгарь (Facebook), Дмитрий Быков (Facebook), писатель Дмитрий Глуховский (Facebook), писатель Владимир Сорокин (Facebook), драматург Иван Вырыпаев (Facebook), режиссер Владимир Мирзоев (Facebook), фигуристка Евгения Медведева (Instagram), теннисист Андрей Рублев (Instagram), певец Александр Тарасов (T-Kilah, Instagram)".

Некоторые из них напрямую призывали граждан не молчать и выходить на антивоенные акции протеста. Но на самом деле россиян – лидеров общественного мнения гораздо больше, чем в этом списке.

Антивоенное движение

Бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" и бывший узник Кремля Михаил Ходорковский регулярно публикует в своем аккаунте новости российско-украинской войны.

Певец и фронтмен группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев выступил с категорическим суждением военной агрессии РФ по отношению к Украине. "Заявления о том, что Путин защищает братьев-славян от фашистов, является лишь прикрытием для удовлетворения имперских амбиций и планов", – сказал он.

Актер Данила Козловский, раньше поддерживавший политику Путина, написал, что не полностью осознавал происходящее в последние годы: "Сейчас тот момент, когда нужно говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или Боже упаси, желания ещё больше разжечь пожар агрессии, а потому, что по-настоящему болит. Сейчас задают ставший уже легендарным вопрос "где ты был все эти восемь лет?" Хочется сразу спросить, "а где собственно были вы"…

Российский общественный деятель, политик и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Любовь Соболь пишет: "Эта война не нужна никому, ни украинцам, ни россиянам! Война нужна убийце Путину, который отправил молодых парней погибать и убивать за его дворцы и офшоры".

Грузинская и российская джазовая певица и актриса Теона Контридзе записала видео о переносе ее концерта в Москве. "У меня нет никакого света, ничего у меня нет кроме слез, тоски и боли... Я не вижу врага (в украинцах. – Прим РС)", – произнесла она в своем обращении со слезами.

Российский бизнесмен, миллионер Евгений Чичваркин в Instagram написал: "По меньшей мере, до смерти Путина будет с каждым годом хуже и страшнее (в России. – Прим РС). Даже если военных действий не будет, в чем я, к сожалению, усомнился, обнищание неизбежно. Никакие цены на нефть и газ не спасут".

Поэт и сценарист Семен Слепаков обратился к Владимиру Путину. Он привел в пример таких легендарных культурных деятелей, как Леонид Гайдай и Михаил Жванецкий, которые "не воевали против Украины".

Автор кулинарных шоу и блогер Ника Белоцерковская высказалась прямо, подчеркивая, что делает это "без хрустальных слез, сердец и нарядных флажков": "Я считаю эту "спецоперацию" захватнической ВОЙНОЙ с суверенным государством".

Высказался и лидер группы "Самое большое простое число" Кирилл Иванов. Он так описал события в Украине для своих подписчиков: "Надо рассказывать, что в Украине как раз война. И как бы ни было больно это признавать, ее начала наша страна. Я общаюсь с нашими друзьями из Украины. Они сидят в бомбоубежищах. Им страшно, им не хватает воздуха, их бомбят, они истощены. Погибают мирные жители, гибнут украинские военные, защищающие свою страну. Погибают российские солдаты: судя по многочисленным видео и показаниям, часто это юные ребята, которых затащили туда угрозами и обманом. Они воюют и умирают в Украине, и об этом даже не сообщают их родственникам".

До недавнего времени Российская Федерация отрицала гибель своих военных, однако 2 марта Минобороны России признало гибель 498 военнослужащих и 1597 раненых. В Генштабе Вооруженных сил Украины публикуют ориентировочные цифры – по данным на 3 марта, речь идет о гибели 9 тысяч российских военнослужащих. Представитель Министерства обороны Украины Ганна Маляр уточняет при публикации этих данных, что "подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий". Украина сообщила о гибели своих военнослужащих лишь в начале вторжения Вооруженных сил России на территорию Украины. Тогда речь шла о 137 погибших. С тех пор информация о потерях не публикуется. Опровергнуть или подтвердить официальные данные о погибших и раненых в нынешних обстоятельствах не представляется возможным.

Рупоры российской пропаганды

В эфире российских каналов, в частности на Первом канале, стали говорить о потерях армии РФ, но сдержанно и без деталей, часто прибегая к дезинформации. К информационной пропаганде Кремля приобщается пул российских публичных фигур.

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала уже несколько постов, в которых выражает поддержку армии России. В частности, она пишет: "Ролики с закадровыми рыданиями и криками: ааа, они убивают мирных жителей – вирус, созданный для того, чтобы сбить вас с толку".

27 февраля украинское правительство сообщало, что в Украине уже погибли 352 мирных жителя. Президент Владимир Зеленский, в частности, говорил о 16 погибших детях. По состоянию на 2 марта сообщалось уже о 2 тысячах погибших мирных жителях.

Транслирует российскую пропаганду и певец Николай Басков. "Цели объявленной операции: мирная жизнь на Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а, следовательно, – защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников". Басков с 2004 года является народным артистом Украины.

Таких артистов, поддерживающих российское вторжение, – немало.

Украина: звезды записываются в ряды территориальной обороны

Украинские звезды и лидеры мнения, в свою очередь, массово записываются в ряды территориальной обороны. Одним из первых это сделал кинорежиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, вслед за ним – журналист и писатель Вахтанг Кипиани, затем лидер группы "Антитела" и многодетный отец Тарас Тополя.

К ним уже присоединились украинский рэпер Yarmak, музыкант и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев. "В следующем году – в свободном Бахчисарае", – написал он.

Защищать Украину на улицы вышли даже те, кто раньше демонстрировал лояльность России – боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик.