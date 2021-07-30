Роскомнадзор уведомил проект Gulagu.net о блокировке

Роскомнадзор уведомил правозащитный проект Gulagu.net о блокировке сайта по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке основатель проекта Владимир Осечкин.

Правозащитник назвал решение о блокировке "агонией тоталитарного режима" и "очередной попыткой подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках". Осечкин заявил, что Gulagu.net продолжит свою работу.

В мае стало известно, что правозащитный проект вывезет своих сотрудников из России. По словам Осечкина, не все его коллеги поддержат такое решение. Правозащитник считает, что приостановка работы в России и перенос архивов в Европу – это шаг, который защитит участников проекта, сохранит им жизнь и свободу.

Правозащитный проект Gulagu.net был создан в 2011 году Владимиром Осечкиным. Его сотрудники защищали права заключённых, а также сообщали о пытках в колониях и тюрьмах.