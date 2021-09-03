Роскомнадзор заблокировал ещё шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор объявил о блокировке еще шести VPN-сервисов, работа которых признана нарушающей российское законодательства. Заблокированы сервисы Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что "использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".



Роскомнадзор предупреждал о блокировке этих шести VPN-сервисов в конце июня, когда предлагал российским предприятиям и организациям сообщить, используют ли они эти сервисы, чтобы обеспечить технологические процессы. 27 таких ведомств смогут продолжить использовать сервисы после их блокировки.

В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN. Причиной такого решения стало нежелание сервисов выполнять требования российского законодательства от 2017 года - подключиться к государственной информационной системе для блокировки запрещенных сайтов.



В августе Банк России предупредил о возможности блокировки Роскомнадзором еще четырех VPN-сервисов — Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield. В связи с этим ЦБ попросил банки назвать VPN-сервисы, которые они используют для работы, чтобы избежать проблем при их блокировке.