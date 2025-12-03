Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox

Роскомнадзор заблокировал в России игровую платформу Roblox, популярную среди детей. Утром 3 декабря пользователи из разных регионов начали жаловаться на сбои в работе Roblox.

Как заявили в ведомстве, причиной стали "факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики".

Роскомназдор утверждает, что в игре "в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей".

Roblox – это платформа, которая позволяет создавать собственные игры, а также играть в игры, созданные другими пользователями. В 2023 году Roblox стал самой скачиваемой мобильной игрой в России.