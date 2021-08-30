Роскомнадзор заблокировал сайт издания Readovka

Роскомнадзор внес новостной сайт Readovka.ru в список запрещенных в России. Внимание на это обратила Роскомсвобода. Сайт заблокирован по требованию отдела по исполнению особых исполнительных производств управления ФССП по Московской области.

Основанием для блокировки стало решение Видновского городского суда Московской области, вынесенное в марте 2020 года в качестве обеспечительной меры по иску депутата Дмитрия Саблина. Депутат подал в суд из-за статьи о том, что под его контроль перешла часть акций подмосковного "Совхоза имени Ленина" — депутат назвал изложенные в ней факты недостоверными и потребовал удалить статью. Редакция сначала отказалась это делать, но позже удалила материал и поставила на его месте заглушку с опровержением. Несмотря на это, обеспечительные меры отменены не были.

В 2021 году Дмитрий Саблин вновь подал в суд на издание Readovka — из-за другой публикации о якобы принадлежащей ему яхте. 2 июля, на следующий день после первого судебного заседания по новому иску Саблина в Readovka пришли судебные приставы с постановлением о блокировке сайта. Оно было связано со старыми обеспечительными мерами по первому иску Саблина, уже рассмотренному судом.

После визита судебных приставов редакция объявила о закрытии сайта по старому адресу readovka.ru, сделав переадресацию на новый url — readovka.news.