Приставы потребовали остановить работу интернет-издания "Ридовка"

Сотрудник федеральной службы судебных приставов пришёл в редакцию издания "Ридовка" с постановлением об остановке его работы. Журналисты отказались его получать. Об этом сообщает сама редакция.
Журналисты заявили, что постановление выпущено без решения суда. Они называют приход пристава попыткой давления и связывают её с судами редакции с депутатом Госдумы, сооснователем движения "Антимайдан" Дмитрием Саблиным.
В марте прошлого года суд города Видного уже требовал блокировки сайта издания в качестве обеспечительной меры по иску Саблина. Тогда единоросс требовал от издания удалить статью, в которой говорилось, что он мог незаконно получить контроль над пакетом акций подмосковного "Совхоза имени Ленина", контроль над которым после участия в президентских выборах потерял коммунист Павел Грудинин.
- В среду состоялось заседания суда по делу, на котором Саблин требует опровергнуть другую статью издания. В ней утверждается, что единоросс не задекларировал яхту в аннексированном Крыму, стоимость которой оценивается больше чем в миллиард рублей.
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