Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" в России. Об этом правозащитная организация сообщила в своём телеграм-канале.
Сайт заблокировали на основании решения Генпрокуратуры, которое было вынесено 15 июля. Доступ к ресурсу не возможен без использования VPN. Причиной блокировки указывается то, что на сайте "Команды 29" якобы были размещены материалы чешской организации Spolecnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), которая признана в России нежелательной. Сотрудники "Команды 29" указывают, что материалы данной организации на их сайте не публиковались.
10 июля стало известно, что Министерство юстиции России внесло Spolecnost Svobody Informace в список нежелательных организаций.
- 30 апреля в Москве сотрудники ФСБ задержали главу "Команды 29" Ивана Павлова. Его подозревают в разглашении данных предварительного следствия по делу обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. По версии следователей, адвокат передал для дальнейшей публикации постановление о возбуждении уголовного дела. Павлов заявил, что ничего предосудительного не совершал. По предъявленному обвинению юристу грозит до трёх месяцев ареста. Его также могут лишить адвокатского статуса.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.