Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" в России. Об этом правозащитная организация сообщила в своём телеграм-канале.

Сайт заблокировали на основании решения Генпрокуратуры, которое было вынесено 15 июля. Доступ к ресурсу не возможен без использования VPN. Причиной блокировки указывается то, что на сайте "Команды 29" якобы были размещены материалы чешской организации Spolecnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), которая признана в России нежелательной. Сотрудники "Команды 29" указывают, что материалы данной организации на их сайте не публиковались.

10 июля стало известно, что Министерство юстиции России внесло Spolecnost Svobody Informace в список нежелательных организаций.

30 апреля в Москве сотрудники ФСБ задержали главу "Команды 29" Ивана Павлова. Его подозревают в разглашении данных предварительного следствия по делу обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. По версии следователей, адвокат передал для дальнейшей публикации постановление о возбуждении уголовного дела. Павлов заявил, что ничего предосудительного не совершал. По предъявленному обвинению юристу грозит до трёх месяцев ареста. Его также могут лишить адвокатского статуса.