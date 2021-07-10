Министерство юстиции России расширило список так называемых нежелательных организаций. В него внесены четыре структуры предпринимателя и общественного деятеля Михаила Ходорковского и связанная с правозащитной группой "Команда 29" чешская Spolecnost Svobody Informace ("Общество свободы информации").

Три из четырёх организаций Ходорковского зарегистрированы в Великобритании, одна — во Франции. Самая известная их них — Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), она выплачивала стипендии российским студентам и молодым учёным. Ходорковский в июле уже заявил, что больше не будет направлять гранты и стипендии в Россию.

Чешская организация, согласно национальному реестру, в разное время возглавлялась российскими адвокатами, членами "Команды 29", Иваном Павловым и Дарьей Сухих. Spolecnost Svobody Informace добивается обеспечения свободного доступа к значимой для общества информации. Прокуроры посчитали, что её деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".

Ходорковский прокомментировал запрет своих организаций в твиттере: "главное, что у Талибана и Хезболлы с Кремлём всё ровно", — написал он. Представители внесённой в список запрещённых в России террористических организаций "Талибан" сейчас проводят переговоры в Москве, накануне они давали пресс-конференцию в центре города.

Ходорковский в Москву въехать не может, он заочно арестован и объявлен в розыск.