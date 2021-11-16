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Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ‑кинофестиваля "Бок о бок" 

Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок", сообщается на официальной интернет-странице ведомства.

Администрация кинофестиваля, который начался 11 ноября и продлится две недели, комментируя решение, отметила, что блокировка произошла без проверок и на фоне жалоб от "ультраправых групп", при этом никакого законного основания для неё нет. "Весь наш сайт испещрён маркировкой 18+", - заявили организаторы мероприятия, добавив, что будут обжаловать блокировку, но на это потребуется время.

"Бок о бок" - международный фестиваль фильмов, затрагивающих тематику гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Он проводится в России с 2008 года.

Последние несколько лет показы кинокартин в рамках мероприятия регулярно срывались полицией. В этом году было принято решение провести фестиваль в онлайн-формате.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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