Роскомнадзор заблокировал сайт медиапроекта "Эхо"

Роскомнадзор заблокировал сайт "Эха" – нового медиапроекта, запущенного бывшими сотрудниками "Эха Москвы" три дня назад.
Сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 5 октября. Основанием для внесения в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к источникам, распространяющим, согласно российскому законодательству, противоправную информацию.
- В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт радио "Эхо Москвы" по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что радиостанция якобы распространяет ложные сведения о войне в Украине. На следующий день совет директоров радиостанции проголосовал за ликвидацию СМИ. Руководству радиостанции не удалось оспорить решение в суде.