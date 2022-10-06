Роскомнадзор заблокировал сайт медиапроекта "Эхо"

Роскомнадзор заблокировал сайт "Эха" – нового медиапроекта, запущенного бывшими сотрудниками "Эха Москвы" три дня назад.

Сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 5 октября. Основанием для внесения в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к источникам, распространяющим, согласно российскому законодательству, противоправную информацию.