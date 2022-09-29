Экс-сотрудники "Эха Москвы" запустят новый проект под названием "Эхо"

Радио "Эхо Москвы", которое было ликвидировано вскоре после начала российского вторжения в Украину, перезапустится под новым названием "Эхо".

Об этом в эфире телеканала "Дождь" сообщил руководитель проекта Максим Курников - бывший заместитель главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. По словам Курникова, инициатива объединит проекты журналистов ликвидированной радиостанции, в том числе YouTube-канал "Живой гвоздь" самого Венедиктова. Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.

Предполагается, что с материалами "Эха" можно будет ознакомиться в приложении и на сайте. Уже запущены Telegram-канал и страница в Twitter. "Мы стараемся объединить всех эховцев в один аудиопоток, чтобы те, кто привык слушать "Эхо"...могли это делать удобно. Мы часто видим, что какие-то люди знают о существовании одного YouTube-канала с бывшими эховцами, но не знают про другой YouTube-канал с бывшими эховцами", - отметил Максим Курников в интервью "Дождю". Также, по его словам, он очень надеется, что запуститься в техническом режиме получится уже на этой неделе, а с 3 октября планируется уже широкое вещание.

В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт "Эха Москвы" по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что радиостанция якобы распространяет ложные сведения о войне в Украине. На следующий день совет директоров радиостанции проголосовал за ликвидацию СМИ. Руководству радиостанции не удалось оспорить решение в суде, отмечает "Коммерсантъ".

По схожему основанию в России после начала войны были заблокированы многие другие СМИ с независимыми редакциями, в том числе "Медуза".