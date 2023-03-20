"Коммерсантъ": Кремль рекомендовал сотрудникам отказаться от iPhone

Сотрудникам так называемого внутриполитического блога администрации президента России до конца марта рекомендовали избавиться от телефонов iPhone и перейти на устройства с другой операционной системой. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что указание о замене сматрфонов чиновники получили в начале марта на семинаре. По словам источников требование связано с информационной безопасностью. Администрация президента полагает, что iPhone в большей степени подвержены взлому со стороны западных специалистов, отмечает "Коммерсантъ".

Источник в разговоре с газетой уточнил, что взамен работникам предложили поменять устройства Apple на модели с операционной системой Android, её китайскими аналогами или российской "Авророй".

Ещё один осведомлённый источник "Коммерсанта" допустил, что Кремль закупит новые смартфоны для сотрудников.

Запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях, уточняет издание.

Вместе с тем эксперты, опрошенные "Коммерсантом" говорят, что решение о замене iPhone другими устройствами не является политическим и продиктовано соображениями безопасности.

По данным "Коммерсанта" во внутриполитический блок администрации президента входят четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Сотрудники первых трёх управлений будут заниматься кампанией по выборам президента в 2024 году.