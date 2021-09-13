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Роспотребнадзор назвал причину смертельного отправления арбузом

Бабушка и внучка в Москве могли отравиться средством для уничтожения насекомых, которое попала на арбуз в магазине "Магнит", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Следы средства для дезинфекции нашли в квартире заболевших и в самом магазине. По информации Baza, речь идёт о ядовитом веществе цигатрин. Издание утверждает, что оно могло попасть и на другие арбузы в сети магазинов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудник "Магнита", участвовавший в дезинсекции магазина, задержан. Торговая сеть ведёт собственную проверку.

Роспотребнадзор также изучил пробы воздуха и воды в доме 16 на Совхозной улице в Москве, где проживали отравившиеся. Опасных вещество для здоровья в них не нашли.

  • 8 сентября трое членов семьи съели купленный в магазине «Магнит» арбуз. После этого им стало плохо – поднялась высокая температура, началась диарея и рвота. Скорая госпитализировала их. На следующей день – 9 сентября – 61-летняя бабушка умерла в больнице. Её 15-летняя внучка скончалась утром 10 сентября.
  • СМИ писали, что случаев отравления могло быть больше. "База" сообщила об отравлении двух мальчиков 9 и 11 лет проживающих в том же доме на Совхозной улице. Они арбуз не ели. "Известия" узнали о госпитализации ещё как минимум девять человек из того же или соседних домов.

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