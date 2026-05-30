Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Россия вызвала из Армении своего посла Сергея Копыркина. Об этом сообщило в субботу российское министерство иностранных дел.

Дипломат вызван в Москву для консультаций "в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом", говорится в сообщении, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД России указали, что такие шаги армянских властей "наносят ущерб в рамках ЕАЭС".

Днём ранее четыре страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а именно Россия, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан, по итогам саммита в Астане призвали Армению, тоже входящую в состав объединения, как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

Из совместного заявления стран - участниц ЕАЭС следует, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета будет представлен доклад о возможных последствиях приостановки действия договора ЕАЭС в отношении Армении, пишет РБК. Решение подготовить такой документ было принято, как отмечается, из-за серьезных рисков для экономической безопасности стран союза, связанных с намерением Армении вступить в европейский блок.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане заявил в пятницу, что при выходе из ЕАЭС Ереван лишится доступа к зоне свободной торговли объединения, столкнется с ростом железнодорожных тарифов и ужесточением требований к автоперевозчикам. Подорожание энергоносителей может обойтись Армении минимум в 14% ВВП, добавил Путин.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. На днях "полную поддержку" действующему армянскому премьер-министру Николу Пашиняну высказал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома поддержал Пашиняна на фоне резкого обострения отношений между Ереваном и Москвой - в связи с декларируемой армянскими властями возможностью сближения страны с ЕС. В начале мая в Армении прошёл саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров стран ЕС и других государств, включая Украину.

На выборах в июне блоку Пашиняна противостоит ряд оппозиционных сил, в той или иной мере, как утверждают сторонники премьера и многие комментаторы, связанных с Россией. Официально Москва не выражала поддержки кому-либо.

Российские ведомства за последние дни ввели ряд ограничений на импорт некоторых категорий товаров из Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что вопрос выхода его страны из ЕАЭС не стоит на повестке. Он также заверял, что Ереван никогда не будет вредить Москве. Одновременно Пашинян указывал, что не будет ставить интересы России выше армянских.



