Россельхознадзор запретил ввоз кормов из Чехии

Россельхознадзор c 21 июня запретил ввоз кормов для животных и кормовых добавок из Чехии.

В сообщении ведомства говорится, что решение было принято "на основании неудовлетворительных результатов инспекции чешских предприятий". Россельхознадзор проводил анализ того, насколько продукция чешских предприятий соответствует требованиям Евразийского экономического сообщества, совместно с компетентными органами Беларуси. "Выявлен ряд нарушений на предприятиях, которые оценивали российские и белорусские специалисты", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе глава Россельхознадзора Сергей Данкверт утверждал, что ввоз кормов из Чехии могут запретить из-за нарушения правил, связанных с ГМО, однако в сообщении ведомства об этом ничего не говорится.

Реакции чешской стороны пока нет.

Ранее Россельхознадзор ввёл запрет на поставку кормов и кормовых добавок из Эстонии, Литвы, а также США, Германии, Нидерландов и Испании. На прошлой неделе сообщалось о запрете их поставок из Канады и Великобритании.

В апреле между Чехией и Россией резко ухудшились отношения после того, как чешские власти обвинили российских агентов в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году. После серии взаимных высылок дипломатов число сотрудников российского посольства в Чехии и чешского в Москве сократилось в несколько раз. Чехия стала единственной, кроме США, страной, включённой российскими властями в список стран, совершающих недружественные действия.

Ранее Россельхознадзор нередко запрещал ввоз продукции из тех или иных стран, отношения с которыми у России ухудшались, в частности весной 2020 года вводился запрет на ввоз молочной продукции из Беларуси, зимой 2015 года - овощей из Турции.